На стройке на Ударной, где погибли трое, упавшая труба задавила рабочего

На стройке в Ленинском районе Новосибирска рабочего задавило огромной металлической трубой — три недели назад здесь погибли трое от обрушения стены.

Сообщение о происшествии поступило утром дежурному на номер 112. Рабочего на стройке придавила большая металлическая труба: она скатилась и придавила мужчину, отчего он начал задыхаться, но его удалось спасти.

В конце августа на этой же самой стройке произошло крупное ЧП — обрушилась стена реконструируемого здания. Под завалами было четыре человека, трое из которых погибли.