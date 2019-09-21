На стройке на Ударной, где погибли трое, упавшая труба задавила рабочего

На стройке в Ленинском районе Новосибирска рабочего задавило огромной металлической трубой — три недели назад здесь погибли трое от обрушения стены.
Сообщение о происшествии поступило утром дежурному на номер 112. Рабочего на стройке придавила большая металлическая труба: она скатилась и придавила мужчину, отчего он начал задыхаться, но его удалось спасти.
В конце августа на этой же самой стройке произошло крупное ЧП — обрушилась стена реконструируемого здания. Под завалами было четыре человека, трое из которых погибли.
В пресс-службе СГК, которая проводит строительные работы на Ударной, 1/1А, корреспонденту НГС пояснили, что разбираются в ситуации, и обещали предоставить комментарий позднее.
Если вы стали свидетелем произошедшего, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7 923 157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГУ МВД России, мужчину госпитализировали, сотрудники полиции проводят проверку. Характер травм не уточняется: по одним данным, он получил перелом ноги, по другим — позвоночника. На месте также работают представители СКР по Новосибирской области.
Обновлено в 15:00: В пресс-службе СГК дали официальный комментарий: «При замене трубопровода на улице Ударной произошёл несчастный случай: при проведении сварочных работ труба придавила рабочего подрядной организации. Рабочий доставлен в больницу, ему оказывается помощь. Со слов родных пострадавшего, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое без угрозы жизни. Причины несчастного случая выясняются».