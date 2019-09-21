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Происшествия

На стройке на Ударной, где погибли трое, упавшая труба задавила рабочего

Его доставили в больницу

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ЧП произошло утром около 11:25 на Ударной, 1/1А

ЧП произошло утром около 11:25 на Ударной, 1/1А

На стройке в Ленинском районе Новосибирска рабочего задавило огромной металлической трубой — три недели назад здесь погибли трое от обрушения стены.

Сообщение о происшествии поступило утром дежурному на номер 112. Рабочего на стройке придавила большая металлическая труба: она скатилась и придавила мужчину, отчего он начал задыхаться, но его удалось спасти.

В конце августа на этой же самой стройке произошло крупное ЧП — обрушилась стена реконструируемого здания. Под завалами было четыре человека, трое из которых погибли. 

В пресс-службе СГК, которая проводит строительные работы на Ударной, 1/1А, корреспонденту НГС пояснили, что разбираются в ситуации, и обещали предоставить комментарий позднее. 

Если вы стали свидетелем произошедшего, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7 923 157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГУ МВД России, мужчину госпитализировали, сотрудники полиции проводят проверку. Характер травм не уточняется: по одним данным, он получил перелом ноги, по другим — позвоночника. На месте также работают представители СКР по Новосибирской области.

Обновлено в 15:00: В пресс-службе СГК дали официальный комментарий: «При замене трубопровода на улице Ударной произошёл несчастный случай: при проведении сварочных работ труба придавила рабочего подрядной организации. Рабочий доставлен в больницу, ему оказывается помощь. Со слов родных пострадавшего, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое без угрозы жизни. Причины несчастного случая выясняются».

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    КОММЕНТАРИИ (28)

    Как надо
    21 сен 2019 в 14:33

    Урок не впрок.

    Фото пользователя
    21 сен 2019 в 14:38

    Место проклятое! Нужно шамана из Якутска для обряда вызывать!

    21 сен 2019 в 14:43

    "рабочего задавило огромной металлической трубой " Задавило - это насмерть, а человек в больнице, следовательно жив. Корреспонденты НГС - они та-а-акие корреспонденты!..