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Криминал

Полиция ищет в Новосибирске мужчину в чёрной кепке за попытку насилия

Преступник попал на видео

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Мужчину разыскивают за «преступление против половой неприкосновенности»&nbsp;

Мужчину разыскивают за «преступление против половой неприкосновенности» 

В Новосибирске полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Личность подозреваемого устанавливают в отделе № 4 «Калининский». Подробности преступления полицейские не раскрывают в интересах следствия, объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГУ МВД России. 

По данным источника НГС в правоохранительных органах, мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера». Максимальное наказание по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — лишение свободы от 15 до 20 лет и пожизненное заключение.

Разыскиваемый попал на камеры видеонаблюдения — у него чёрная борода, тёмная куртка с белой эмблемой на груди и тёмная кепка.

Подозреваемый в «преступлении против половой неприкосновенности» попал на видео, которое рассылают полицейские

«Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: 232–19–61, 232–20–02, 8 999 304–17–70. Конфиденциальность гарантируется», — добавили в ведомстве.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    av-tar
    21 сен 2019 в 12:27

    не увидел на видео ничего сексуального в его действиях...

    Фото пользователя
    21 сен 2019 в 12:25

    и что? он же не к плечу притронулся!

    Старушенция
    21 сен 2019 в 12:32

    "Попытка" и "совершил действия", это как-то разное. У правоохранительных органов получается, что было реальное преступление, а у корреспондентов НГС - вялое намерение.