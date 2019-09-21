Полиция ищет в Новосибирске мужчину в чёрной кепке за попытку насилия

В Новосибирске полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления.
Личность подозреваемого устанавливают в отделе № 4 «Калининский». Подробности преступления полицейские не раскрывают в интересах следствия, объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГУ МВД России.
По данным источника НГС в правоохранительных органах, мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера». Максимальное наказание по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — лишение свободы от 15 до 20 лет и пожизненное заключение.
Разыскиваемый попал на камеры видеонаблюдения — у него чёрная борода, тёмная куртка с белой эмблемой на груди и тёмная кепка.
«Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: 232–19–61, 232–20–02, 8 999 304–17–70. Конфиденциальность гарантируется», — добавили в ведомстве.