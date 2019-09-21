В Новосибирской области впервые нашли поддельную купюру 2000 рублей

В Новосибирской области пересчитали количество найденных фальшивок — здесь впервые нашли поддельную купюру в 2000 рублей.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России в ответ на официальный запрос.

За первое полугодие этого года в регионе нашли 237 поддельных 5-тысячных купюр и 171 купюру номиналом в 1 тысячу рублей.

По 1-2 поддельной купюре находили номиналом 500, 100 рублей и впервые как минимум за последние три года 10 рублей. Кроме того, впервые на территории области нашли поддельные новые купюры — номиналом 2000 и 200 рублей (по одной купюре) — их ввели в оборот в конце 2017 года. Всего 414 купюр. Для сравнения: за весь 2018 год в Новосибирской области нашли 430 подделок, в 2017 — 257, а в 2016 — 760.