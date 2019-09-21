В Новосибирской области впервые нашли поддельную купюру 2000 рублей

В Новосибирской области пересчитали количество найденных фальшивок — здесь впервые нашли поддельную купюру в 2000 рублей.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России в ответ на официальный запрос.
За первое полугодие этого года в регионе нашли 237 поддельных 5-тысячных купюр и 171 купюру номиналом в 1 тысячу рублей.
По 1-2 поддельной купюре находили номиналом 500, 100 рублей и впервые как минимум за последние три года 10 рублей. Кроме того, впервые на территории области нашли поддельные новые купюры — номиналом 2000 и 200 рублей (по одной купюре) — их ввели в оборот в конце 2017 года. Всего 414 купюр. Для сравнения: за весь 2018 год в Новосибирской области нашли 430 подделок, в 2017 — 257, а в 2016 — 760.
Главные признаки подлинности 2-тысячной купюры, по данным сайта Центробанка РФ:
Главные признаки подлинности 5-тысячной купюры, по данным сайта Центробанка РФ:
- комбинированный водяной знак на правом купонном поле с портретом Н.Н. Муравьёва-Амурского, к нему примыкает филигранный водяной знак — число 5000 с эффектом объёмности;
- защитная нить шириной 5 миллиметров. На оборотной стороне банкноты она выглядит серой и непрозрачной, а на просвет — как тёмная полоса; на выходах защитной нити можно увидеть либо повторяющееся число «5000», либо радужный блеск без изображения;
- при рассматривании банкноты против света можно увидеть число «5000», выполненное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь;
- при наклоне банкноты на изображении моста;
- на лицевой стороне на орнаментальной ленте над словами «Пять тысяч рублей», если смотреть под острым углом, можно увидеть скрытые буквы «РР».
Недавно из-за ошибки в банкомате жительница Новосибирска получила на счёт почти 10 миллиардов рублей.