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Экономика

В Новосибирской области впервые нашли поддельную купюру 2000 рублей

НГС рассказывает, как отличить настоящие деньги от подделки

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В Новосибирской области пересчитали количество найденных фальшивок — здесь впервые нашли поддельную купюру в 2000 рублей. 

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России в ответ на официальный запрос.

За первое полугодие этого года в регионе нашли 237 поддельных 5-тысячных купюр и 171 купюру номиналом в 1 тысячу рублей. 

По 1-2 поддельной купюре находили номиналом 500, 100 рублей и впервые как минимум за последние три года 10 рублей. Кроме того, впервые на территории области нашли поддельные новые купюры — номиналом 2000 и 200 рублей (по одной купюре) — их ввели в оборот в конце 2017 года. Всего 414 купюр. Для сравнения: за весь 2018 год в Новосибирской области нашли 430 подделок, в 2017 — 257, а в 2016 — 760.

Главные признаки подлинности 2-тысячной купюры, по данным сайта Центробанка РФ:

Главные признаки подлинности 5-тысячной купюры, по данным сайта Центробанка РФ:

  • комбинированный водяной знак на правом купонном поле с портретом Н.Н. Муравьёва-Амурского, к нему примыкает филигранный водяной знак — число 5000 с эффектом объёмности;
  • защитная нить шириной 5 миллиметров. На оборотной стороне банкноты она выглядит серой и непрозрачной, а на просвет — как тёмная полоса; на выходах защитной нити можно увидеть либо повторяющееся число «5000», либо радужный блеск без изображения;
  • при рассматривании банкноты против света можно увидеть число «5000», выполненное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь;
  • при наклоне банкноты на изображении моста;
  • на лицевой стороне на орнаментальной ленте над словами «Пять тысяч рублей», если смотреть под острым углом, можно увидеть скрытые буквы «РР».

Недавно из-за ошибки в банкомате жительница Новосибирска получила на счёт почти 10 миллиардов рублей

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    21 сен 2019 в 11:12

    Путин АБЯЗАН заменить подделку на нормальные деньги. Ведь он это ДОПУСТИЛ