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Ещё одна победа: «Локомотив» выиграл второй матч этапа кубка России

Игра закончилась со счётом 3:0

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Во всех партиях команда набрала по 25 очков

Во всех партиях команда набрала по 25 очков

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл белгородскую команду «Белогорье» со счётом 3:0 в предварительном этапе кубка России.

«Локомотив» сумел обойти соперника во всех трёх партиях, одержав уверенную победу (25:20, 25:22, 25:18).

«День побед подходит к концу! Сегодня обе новосибирские команды одолели своих противников в трех партиях – так держать! (выиграла матч также молодежная лига — прим. ред.) Лучшим по статистике в составе «Локо» стал Сергей Савин (17 очков, 3 из которых эйсы), у Константина Бакуна 13 очков, у Алексея Родичева – 10 очков», — сообщила пресс-служба волейбольного клуба на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Новосибирским волейболистам пока везет на этапе кубка — вчера они обыграли другую команду из Белгорода. 

Ранее стало известно, что блокирующий новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев получил травму на чемпионате Европы. Из-за этого ему пришлось покинуть соревнования.

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