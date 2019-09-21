Ещё одна победа: «Локомотив» выиграл второй матч этапа кубка России

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл белгородскую команду «Белогорье» со счётом 3:0 в предварительном этапе кубка России.
«Локомотив» сумел обойти соперника во всех трёх партиях, одержав уверенную победу (25:20, 25:22, 25:18).
«День побед подходит к концу! Сегодня обе новосибирские команды одолели своих противников в трех партиях – так держать! (выиграла матч также молодежная лига — прим. ред.) Лучшим по статистике в составе «Локо» стал Сергей Савин (17 очков, 3 из которых эйсы), у Константина Бакуна 13 очков, у Алексея Родичева – 10 очков», — сообщила пресс-служба волейбольного клуба на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Новосибирским волейболистам пока везет на этапе кубка — вчера они обыграли другую команду из Белгорода.
Ранее стало известно, что блокирующий новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев получил травму на чемпионате Европы. Из-за этого ему пришлось покинуть соревнования.