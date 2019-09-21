Жители ОбьГЭСа устроили митинг против круглосуточной пивной в жилом доме

На митинге было 50 человек

«Там пивной в доме, на первом этаже, типа бара. Очень многие жители жаловались, что после того, как посетители выпьют, они выходят на улицу и ведут себя неподобающим образом. Полицию вызывали, но жаловались, что она приедет, их [нарушителей тишины] немножко разгонит и тут же уедет», — рассказала корреспонденту НГС исполнительный директор общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина. Она добавила, что митинг послужил площадкой для объединения людей:

Вечером в пятницу, 20 сентября, на улице 40 лет Комсомола, 55 прошёл митинг — собравшиеся выступили на тему продажи алкоголя на ОбьГЭСе.

«Люди обменивались телефонами, чтобы объединиться. Теперь будет инициативная группа, которая продолжит бороться за сохранение своего отдыха», — отметила Каверзина.

Светлана Каверзина также выступила на митинге и рассказала об опыте борьбы с круглостучной пивной на Шлюзе. Кроме неё на митинге выступил помощник депутата Александра Карелина Алексей Кондрашкин, первый секретарь Советского райкома КПРФ Анатолий Казак, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, представитель объединения «Трезвый город» Сергей Крупенько и жительница дома.

По словам организаторов, на митинге было 50 человек. Митингующие ставили подписи под обращением к властям Новосибирска.

«Нас всё больше тревожит вопрос алкогольных магазинов в жилых кварталах. Количество пивнушек в регионе, по нашему мнению, зашкаливает и превышает все разумные количества. <...> Всё это негативно сказывается на подрастающем поколении, на окружающей среде и криминогенной обстановке», — говорится в тексте обращения.