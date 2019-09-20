ХК «Сибирь» второй раз обыграла хабаровский «Амур»

Сегодня вечером, 20 сентября, ХК «Сибирь» одолел в домашнем матче хабаровский «Амур» — матч закончился со счётом 2:1.
Счёт удалось открыть лишь во втором периоде, на 36-й минуте, — защитник Илья Морозов принял пас от Евгения Чесалина и забил шайбу в ворота «Амура».
В третьем периоде форвард-легионер Юусо Пуустинен удвоил разрыв — 2:0. Гостям удалось забить свою первую шайбу лишь спустя 13 минут, на 55-й минуте матча, — её забил нападающий «Амура» Вячеслав Ушенин.
«Сибирь» начала этот сезон с победы над «Амуром» — тогда счёт также был 2:1. В том матче одну из шайб также забил Юусо Пуустинен.