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ХК «Сибирь» второй раз обыграла хабаровский «Амур»

Игра закончилась со счётом 2:1

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Сегодня вечером, 20 сентября, ХК «Сибирь» одолел в домашнем матче хабаровский «Амур» — матч закончился со счётом 2:1.

Игра проходила в Новосибирске, в&nbsp;ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в Новосибирске, в ЛДС «Сибирь»

Счёт удалось открыть лишь во втором периоде, на 36-й минуте, — защитник Илья Морозов принял пас от Евгения Чесалина и забил шайбу в ворота «Амура».

Хабаровский клуб потерпел восьмое поражение подряд

Хабаровский клуб потерпел восьмое поражение подряд

В третьем периоде форвард-легионер Юусо Пуустинен удвоил разрыв — 2:0. Гостям удалось забить свою первую шайбу лишь спустя 13 минут, на 55-й минуте матча, — её забил нападающий «Амура» Вячеслав Ушенин.

Гостям удалось забросить всего одну шайбу&nbsp;

Гостям удалось забросить всего одну шайбу 

Прошлой осенью нападающего команды Максима Казакова (на фото) вместе с Никитой Михайловым и&nbsp;Николаем Демидовым <a href="https://news.ngs.ru/more/65569871/" target="_blank" class="_">вызвали в Олимпийскую сборную</a>&nbsp;

Прошлой осенью нападающего команды Максима Казакова (на фото) вместе с Никитой Михайловым и Николаем Демидовым вызвали в Олимпийскую сборную 

Трибуны были заполнены

Трибуны были заполнены

Молодая гвардия болельщиков&nbsp;

Молодая гвардия болельщиков 

«Сибирь» начала этот сезон с победы над «Амуром» — тогда счёт также был 2:1. В том матче одну из шайб также забил Юусо Пуустинен.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Хоккей
    20 сен 2019 в 22:43

    Очень тяжелый матч,Амур крепкая команда,не везет им сильно,но приехали злые,бились отчаянно весь матч.Две предыдущие только в ОТ проиграли,Салават их еле-еле обыграл.Сяттери провел блестящий матч - победа во многом его заслуга.
    Кстати,любопытный момент - у Амура все леги чехи,а у Сибири финны.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 22:57

    Раз два три... Ак барс... Сибирь на куски рви...

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 22:52

    Позор... Кое как обыграли самую слабую команду из 24... Тем более Амур был с колёс... Но Ак барс выбьет всю дурь из Сибири... 9 законное место не за горами...