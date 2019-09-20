В Кировском районе построят новые дороги, чтобы избавиться от пробок

По мнению городских властей, это должно избавить Кировский район от пробок

Депутаты горсовета рассказали, какие дороги сделают в 2020 году, чтобы избавиться от проблемы пробок в Кировском районе, — для этого установят новые светофоры и продлят две улицы.

Как сообщается в группе Совета депутатов Новосибирска в социальной сети Facebook, это поможет распределить поток машин и разгрузить улицу Комсомольскую и избавиться от пробок, вызванных застройкой района.

«Развивается Краснообск и ОбьГЭС, ведется массовая застройка в районе Бронных переулков и Затулинского жилмассива. Другие не менее проблемные, чем Затулинка, участки района — улицы Мира, Аникина, Тюменская, Оловозаводская, Комсомольская, Прокопьевская», — замечают в группе.

