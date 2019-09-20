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Дороги и транспорт

В Кировском районе построят новые дороги, чтобы избавиться от пробок

Светофоры и две новые дороги построят в районе в 2020 году

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По мнению городских властей, это должно избавить Кировский район от пробок

По мнению городских властей, это должно избавить Кировский район от пробок

Депутаты горсовета рассказали, какие дороги сделают в 2020 году, чтобы избавиться от проблемы пробок в Кировском районе, — для этого установят новые светофоры и продлят две улицы.

Как сообщается в группе Совета депутатов Новосибирска в социальной сети Facebook, это поможет распределить поток машин и разгрузить улицу Комсомольскую и избавиться от пробок, вызванных застройкой района. 

«Развивается Краснообск и ОбьГЭС, ведется массовая застройка в районе Бронных переулков и Затулинского жилмассива. Другие не менее проблемные, чем Затулинка, участки района — улицы Мира, Аникина, Тюменская, Оловозаводская, Комсомольская, Прокопьевская», — замечают в группе.

К 2020 году в районе появятся новые улицы и светофоры. Так, например, соединят улицу Саввы Кожевникова с улицей Герцена.

«Также обратили внимание на установку светофора на перекрестке улицы Прокопьевская и улицы Бронная, обсудили строительство дороги для обеспечения двустороннего движения от перекрестка Оловозаводской — Тюменской до перекрестка Мира — Аникина», — говорится в сообщении группы.

Сегодня вечером 5-километровая пробка парализовала движение по Димитровскому мосту — машины стоят от Нарымской улицы до площади Энергетиков. В 2018 году областной минтранс объяснил пробки большим количеством личного транспорта и неправильной парковкой.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Юми
    20 сен 2019 в 21:34

    Слова, слова... С ремонтом дорогой тоже самое было. Сначала Локоть обещал весной, потом летом, а вот уже осень, но ямы то на месте.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 21:31

    В последнее время от мэрии слышим слишком много обещаний, а работы надо их выполнением не заметно.

    Гвидон
    20 сен 2019 в 21:31

    Нуу, я так тоже могу ляпнуть, мол построят. Кто мне только поверит?! Так и мэрии уже никто не верит!