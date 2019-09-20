Курсанты обвинили командира из НВВКУ в унижениях — они жалуются на поборы и троллят его в интернете

Курсанты уже несколько лет терпят унижения от подполковника НВВКУ, а сегодня выпилили по его приказу дверь в подсобное помещение Фото: из архива НГС, читатель НГС

Курсанты Новосибирского высшего военно-командного училища обвинили одного из командиров в издевательствах и унижениях — они оставляют о нём саркастичные отзывы в сервисе 2ГИС. Как сообщил корреспонденту НГС источник, близкий к курсантам НВВКУ, на протяжении последних лет учащиеся военного вуза страдали от издевательств командира 2-го мотострелкового батальона подполковника Дмитрия Носова. Он, по информации источника, забирал у учащихся телефоны, а возвращал их только после покупки строительного инвентаря.

«Однажды в середине второго курса он заподозрил, что у одного товарища был телефон, он раздел его до трусов прямо перед всем строем. На первом курсе он построил всех, мороз был уже ближе к минусу, [приказал всем] снять с себя берцы, носки, кителя и начал шмонать их металлоискателем, искать телефоны. Наезды от него очень часто слышны», — сообщил источник.

Такие отзывы стали появляться в конце августа в интернет-справочнике 2ГИС Фото: скриншот 2gis.ru

По словам источника, сегодня, 20 сентября, Носов поручил курсантам выпилить и снять с петель дверь в комнату, где хранится снаряжение учащихся, — там якобы могли прятаться прогуливающие занятия курсанты. «Каждый день заставляют двери открывать перед убытием на пары. Сушилка — это помещение, которое всегда закрыто, там вещи хранятся, каптёрка, можно сказать. Он (Носов. — Прим. ред.) в силу своих представлений ненормальных, что там люди сидят, заставил нарядного выпилить дверь. Не сам сделал, а заставил курсанта. Сегодня уже новую дверь за свой счёт покупает курсант, выбивший её», — поделился информацией источник.

Вырезать из двери кусок оказалось мало — после этого дверь выбили ногой Фото: читатель НГС

Как сообщил корреспонденту НГС начальник отделения воспитательной работы НВВКУ полковник Андрей Васин, в училище проверят эту информацию, но только в том случае, если она не будет анонимной.