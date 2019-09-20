В Новосибирск привезли новые «Порше-Кайен» со скошенной крышей

В Новосибирск привезли новые кроссоверы Porsche Cayenne Coupe — от обычного «Кайена» эта модель отличается более низкой и покатой крышей в стиле купе. Автомобиль увеличен в длину на 13 мм, а его высота снижена на 2 сантиметра.

«Приходят первые. У нас презентация нового Cayenne Coupe будет 4 октября. Автомобиль отличается в первую очередь внешним видом, это новая модель», — уточнили в новосибирском дилерском центре Porsche «Премиум Парк».