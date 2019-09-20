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В Новосибирск привезли новые «Порше-Кайен» со скошенной крышей

Porsche Cayenne Coupe стоит 6–12 миллионов рублей

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Porsche Cayenne Coupe выглядит более стремительным

Porsche Cayenne Coupe выглядит более стремительным

В Новосибирск привезли новые кроссоверы Porsche Cayenne Coupe — от обычного «Кайена» эта модель отличается более низкой и покатой крышей в стиле купе. Автомобиль увеличен в длину на 13 мм, а его высота снижена на 2 сантиметра. 

«Приходят первые. У нас презентация нового Cayenne Coupe будет 4 октября. Автомобиль отличается в первую очередь внешним видом, это новая модель», — уточнили в новосибирском дилерском центре Porsche «Премиум Парк». 

Двигатели мощностью&nbsp;340 и&nbsp;550 л. с.

Двигатели мощностью 340 и 550 л. с.

Машина оснащается 3- и 4-литровыми турбированными двигателями мощностью 340 и 550 л. с. Минимальная стоимость Cayenne Coupe составляет 5 877 000 рублей, гибридная версия Turbo S E-Hybrid стоит 12 683 000 рублей.

Конкурентами Cayenne Coupe являются тоже купеобразные модели — BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.

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Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    20 сен 2019 в 19:29

    А я хчу се 2014 Jensen Interceptor, каены заежжэные тазы, нитошто - Интэрсэптор англицкий....

    Как надо
    20 сен 2019 в 19:25

    Расхватают, скоро распил денег... Мост все-таки четвертый - дело серьезное...

    20 сен 2019 в 19:23

    Ну, заживём теперь! Дайте две!