В Новосибирск привезли новые «Порше-Кайен» со скошенной крышей

В Новосибирск привезли новые кроссоверы Porsche Cayenne Coupe — от обычного «Кайена» эта модель отличается более низкой и покатой крышей в стиле купе. Автомобиль увеличен в длину на 13 мм, а его высота снижена на 2 сантиметра.
«Приходят первые. У нас презентация нового Cayenne Coupe будет 4 октября. Автомобиль отличается в первую очередь внешним видом, это новая модель», — уточнили в новосибирском дилерском центре Porsche «Премиум Парк».
Машина оснащается 3- и 4-литровыми турбированными двигателями мощностью 340 и 550 л. с. Минимальная стоимость Cayenne Coupe составляет
Конкурентами Cayenne Coupe являются тоже купеобразные модели — BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.
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