Строители взяли в кредит 2,4 миллиарда на проект четвёртого моста в Новосибирске

Концессионеры подписали соглашение об открытии банковских продуктов на сумму 2,4 миллиарда рублей с «Газпромбанком». «"Газпромбанк" откроет кредитные линии на финансирование операционной деятельности концессионера, затрат по НДС и предоставление банковских гарантий», — добавили в пресс-службе «ВИС».

Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС», в которую входит «Сибирская концессионная компания».

«Сибирская концессионная компания» подписала соглашение об открытии кредитной линии на организацию работы над проектом четвёртого моста в Новосибирске.

Сейчас в Новосибирске готовят площадку под строительство моста — её должны доделать до конца этого года. Подготовка стройплощадки началась с негодования жильцов частных домов на улице Большой — они пожаловались на то, что их не выселяют.

Четвёртый мост, который станет платным, должен соединить Ипподромскую магистраль и площадь Будагова с площадью Труда. Его общая протяжённость превышает 5 километров. Кроме моста проект подразумевает транспортные развязки на обоих берегах Оби. По данным группы «ВИС», его общую стоимость оценивают в 37 миллиардов рублей, больше 22% этой суммы — деньги инвестора.

На подготовительные работы уйдёт около 135 миллионов рублей — в эту сумму включили две канализации под улицей Зыряновской, установку которых заказали на прошлой неделе.