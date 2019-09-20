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Дороги и транспорт

Строители взяли в кредит 2,4 миллиарда на проект четвёртого моста в Новосибирске

Общую стоимость моста оценивают в 37 миллиардов

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Концессионер получит в кредит 2,4 миллиарда рублей на строительство четвёртого моста через Обь

Концессионер получит в кредит 2,4 миллиарда рублей на строительство четвёртого моста через Обь

«Сибирская концессионная компания» подписала соглашение об открытии кредитной линии на организацию работы над проектом четвёртого моста в Новосибирске. 

Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС», в которую входит «Сибирская концессионная компания».

Концессионеры подписали соглашение об открытии банковских продуктов на сумму 2,4 миллиарда рублей с «Газпромбанком». «"Газпромбанк" откроет кредитные линии на финансирование операционной деятельности концессионера, затрат по НДС и предоставление банковских гарантий», — добавили в пресс-службе «ВИС».

Сейчас в Новосибирске готовят площадку под строительство моста — её должны доделать до конца этого года. Подготовка стройплощадки началась с негодования жильцов частных домов на улице Большой — они пожаловались на то, что их не выселяют.

Четвёртый мост, который станет платным, должен соединить Ипподромскую магистраль и площадь Будагова с площадью Труда. Его общая протяжённость превышает 5 километров. Кроме моста проект подразумевает транспортные развязки на обоих берегах Оби. По данным группы «ВИС», его общую стоимость оценивают в 37 миллиардов рублей, больше 22% этой суммы — деньги инвестора. 

На подготовительные работы уйдёт около 135 миллионов рублей — в эту сумму включили две канализации под улицей Зыряновской, установку которых заказали на прошлой неделе

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    20 сен 2019 в 19:03

    Грабительский и ненужный проект для города. Из пробки в пробку. А ещё вне зависимости от загруженности моста, частный инвестор получит огромные средства из бюджета.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 19:01

    Может я что то не понимаю, но теперь по каждому мало мальскому поводу будет статья?

    Сибирячка
    20 сен 2019 в 19:00

    Как В Америке будет, Красиво!)