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Еда

Площадь Маркса завалили картошкой, тыквами, яблоками и грибами

В центре левобережья начала работать большая сельхозярмарка

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Ярмарка заняла проезд от транспортного кольца на площади Маркса до улицы Сибиряков-Гвардейцев

Ярмарка заняла проезд от транспортного кольца на площади Маркса до улицы Сибиряков-Гвардейцев

На площади Маркса начала работать продовольственная ярмарка. Движение по улице между торговыми комплексами «Калейдоскоп» и «Сан Сити» перекрыто до 16:00.

Ярмарка организована управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Ленинского района и министерством сельского хозяйства Новосибирской области. Всего в ней принимают участие порядка 200 организаций — это фермеры, сельхозпредприятия, переработчики сельхозпродукции и т. д. В анонсе, распространенном городскими властями, было обещано, что цены на ярмарке должны быть «на 20% ниже, чем в среднем по городу».

Картофель покупают большими сетками. Получается дешевле, чем садить самим

Картофель покупают большими сетками. Получается дешевле, чем садить самим

Первые торговцы появились на ещё не перекрытом проезде между транспортным кольцом на площади Маркса и улицей Сибиряков-Гвардейцев ночью — они старались заранее занять места у обочины. В шесть утра въезд с обеих сторон был перекрыт бетонными блоками. А первые покупатели потянулись на ярмарку, когда ещё не было восьми (официально она начинает работать в 10:00).

На ярмарке собрались порядка 200 сельскохозяйственных и торговых предприятий

На ярмарке собрались порядка 200 сельскохозяйственных и торговых предприятий

Продавцов, действительно, много — всё пространство по краям дороги плотно занято машинами и палатками. Торговые места образовались и в центре улицы, где овощи, мёд и другие товары продают прямо с машин. То тут, то там видны покупатели с мешками картошки и лука, которые везут (а иногда и несут на себе) купленное мелким оптом к оставленным на подступах к ярмарке машинам.

Тыквы продаются в среднем по 20 рублей за килограмм&nbsp;

Тыквы продаются в среднем по 20 рублей за килограмм 

Самый ходовой товар — картошка. При покупке мешка килограмм здесь обойдется в 12 рублей (эта цена — практически у всех продавцов). Много в этом году привезли на продажу и тыкв. Они продаются или на вес (в среднем по 20 рублей за килограмм), или поштучно — тогда на поверхности уже стоит цена. Отдельные экземпляры тянут на 150 рублей и более.

Цена на яблоки начинается с 65 рублей за килограмм

Цена на яблоки начинается с 65 рублей за килограмм

Больше десятка палаток предлагают сибирские яблоки. Цена начинается от 65 рублей за килограмм крупных ранеток, а за красивые большие фрукты (их привезли с Алтая) просят уже все 150 рублей.

Необычные помидоры не только эффектно выглядят, но и дольше хранятся, потому что в них меньше влаги

Необычные помидоры не только эффектно выглядят, но и дольше хранятся, потому что в них меньше влаги

Есть на ярмарке и необычные продукты — например, редкие виды томатов. Цены, конечно, отличаются от того, что можно сейчас встретить в ларьках (150–200 рублей за килограмм), но у этих помидоров более яркий, интересный вкус. Да и выглядеть на столе они будут эффектно.

Колбаса и мясные деликатесы приехали из районов области

Колбаса и мясные деликатесы приехали из районов области

Сразу несколько мясоперерабатывающих предприятий из районов привезли свои колбасы и копчёности. Стоят они, правда, не сильно дешевле, чем в сетевых магазинах, но можно утешать себя тем, что товар свежий и вся прибыль достанется тем, кто его произвёл.

Сыры стоят немногим дешевле, чем в супермаркете, но зато их можно попробовать перед покупкой

Сыры стоят немногим дешевле, чем в супермаркете, но зато их можно попробовать перед покупкой

Есть на ярмарке и неплохой сыр. По словам торговцев, привезли его в основном с Алтая, хотя есть продукция и местных предприятий. Цены — примерно такие же, как в супермаркете по соседству, когда такой сыр там продаётся по акции.

Грибы и ягоды привезли из Томской области

Грибы и ягоды привезли из Томской области

С севера, из Томской области, на ярмарку привезли сушеные грибы и ягоду (бруснику и клюкву). Грибы рассортированы в разные емкости по качеству продукта, хотя человеку непосвященному бывает сложно понять, чем содержимое емкости с ценником 400 рублей за 100 граммов отличается от емкости, где грибы стоят уже 470 рублей. В этом случае, наверное, нужно ориентироваться на самооценку. Тем, кто хочет сэкономить, продавцы предлагают грибную крошку подешевле. 

Ярмарка продлится сегодня до 16:00, но торговцы будут на ней, конечно, до того момента, пока у них есть что продавать. Сравнить цены этого года можно, посмотрев небольшой фоторепортаж с аналогичной ярмарки, которая прошла 15 сентября 2018 года.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Фото пользователя
    21 сен 2019 в 11:53

    Колхоз в цетре колхоза. Площадь Маркса уже не чем не испортить. Судя по фото филиал хилка на гастролях, санкнижки и разрешение на работу в РФ у продавцов есть?

    21 сен 2019 в 11:52

    А почему это на Маркса должно быть? На Хилке лучше бы смотрелось... Аль не пускают?

    Фото пользователя
    21 сен 2019 в 11:41

    С площади Маркса везти бог знает куда, стоимость бензина никто не считает?