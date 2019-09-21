Площадь Маркса завалили картошкой, тыквами, яблоками и грибами

Ярмарка заняла проезд от транспортного кольца на площади Маркса до улицы Сибиряков-Гвардейцев Фото: Стас Соколов

На площади Маркса начала работать продовольственная ярмарка. Движение по улице между торговыми комплексами «Калейдоскоп» и «Сан Сити» перекрыто до 16:00. Ярмарка организована управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Ленинского района и министерством сельского хозяйства Новосибирской области. Всего в ней принимают участие порядка 200 организаций — это фермеры, сельхозпредприятия, переработчики сельхозпродукции и т. д. В анонсе, распространенном городскими властями, было обещано, что цены на ярмарке должны быть «на 20% ниже, чем в среднем по городу».



Картофель покупают большими сетками. Получается дешевле, чем садить самим Фото: Стас Соколов

Первые торговцы появились на ещё не перекрытом проезде между транспортным кольцом на площади Маркса и улицей Сибиряков-Гвардейцев ночью — они старались заранее занять места у обочины. В шесть утра въезд с обеих сторон был перекрыт бетонными блоками. А первые покупатели потянулись на ярмарку, когда ещё не было восьми (официально она начинает работать в 10:00).

На ярмарке собрались порядка 200 сельскохозяйственных и торговых предприятий Фото: Стас Соколов

Продавцов, действительно, много — всё пространство по краям дороги плотно занято машинами и палатками. Торговые места образовались и в центре улицы, где овощи, мёд и другие товары продают прямо с машин. То тут, то там видны покупатели с мешками картошки и лука, которые везут (а иногда и несут на себе) купленное мелким оптом к оставленным на подступах к ярмарке машинам.

Тыквы продаются в среднем по 20 рублей за килограмм Фото: Стас Соколов

Самый ходовой товар — картошка. При покупке мешка килограмм здесь обойдется в 12 рублей (эта цена — практически у всех продавцов). Много в этом году привезли на продажу и тыкв. Они продаются или на вес (в среднем по 20 рублей за килограмм), или поштучно — тогда на поверхности уже стоит цена. Отдельные экземпляры тянут на 150 рублей и более.

Цена на яблоки начинается с 65 рублей за килограмм Фото: Стас Соколов

Больше десятка палаток предлагают сибирские яблоки. Цена начинается от 65 рублей за килограмм крупных ранеток, а за красивые большие фрукты (их привезли с Алтая) просят уже все 150 рублей.

Необычные помидоры не только эффектно выглядят, но и дольше хранятся, потому что в них меньше влаги Фото: Стас Соколов

Есть на ярмарке и необычные продукты — например, редкие виды томатов. Цены, конечно, отличаются от того, что можно сейчас встретить в ларьках (150–200 рублей за килограмм), но у этих помидоров более яркий, интересный вкус. Да и выглядеть на столе они будут эффектно.

Колбаса и мясные деликатесы приехали из районов области Фото: Стас Соколов

Сразу несколько мясоперерабатывающих предприятий из районов привезли свои колбасы и копчёности. Стоят они, правда, не сильно дешевле, чем в сетевых магазинах, но можно утешать себя тем, что товар свежий и вся прибыль достанется тем, кто его произвёл.

Сыры стоят немногим дешевле, чем в супермаркете, но зато их можно попробовать перед покупкой Фото: Стас Соколов

Есть на ярмарке и неплохой сыр. По словам торговцев, привезли его в основном с Алтая, хотя есть продукция и местных предприятий. Цены — примерно такие же, как в супермаркете по соседству, когда такой сыр там продаётся по акции.

Грибы и ягоды привезли из Томской области Фото: Стас Соколов

С севера, из Томской области, на ярмарку привезли сушеные грибы и ягоду (бруснику и клюкву). Грибы рассортированы в разные емкости по качеству продукта, хотя человеку непосвященному бывает сложно понять, чем содержимое емкости с ценником 400 рублей за 100 граммов отличается от емкости, где грибы стоят уже 470 рублей. В этом случае, наверное, нужно ориентироваться на самооценку. Тем, кто хочет сэкономить, продавцы предлагают грибную крошку подешевле.