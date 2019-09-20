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Страна и мир

Суд отпустил актера Павла Устинова, осужденного за вывихнутое плечо омоновца

В понедельник Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии, свою вину он не признал

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В начале недели актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии

В начале недели актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии

Несколько минут назад Мосгорсуд освободил из заключения актера Павла Устинова, которому в начале недели дали 3,5 года колонии за вывихнутое плечо сотрудника Росгвардии. С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступила Генеральная прокуратура. Представители ведомства отметили, что наказание чрезмерно сурово.

Сам Устинов не присутствовал на заседании, связь с ним была через видеотрансляцию из СИЗО. Он заверил, что не собирается скрываться от следствия. По решению суда актер останется под подпиской о невыезде до 26 сентября — в этот день будет пересматриваться законность приговора, сообщает РИА «Новости».

К заключению Павла Устинова приговорили в понедельник: Тверской суд Москвы постановил, что актер оказал сопротивление Росгвардии на несанкционированном митинге 3 августа. Однако сам Устинов говорит, что в акции протеста он не участвовал, а ждал друга у метро. Задержание попало на видео, вот оно.

Видео: Oleg Kozlovsky / YouTube.com

Пострадавший — старший сержант полиции Александр Лягин. Он задерживал Устинова на Пушкинской площади за нарушение общественного порядка, пишет РИА «Новости». При задержании Устинов стал сопротивляться, а позже у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Актера осудили по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». На заседании в понедельник суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие позицию обвиняемого и свидетелей защиты, пишут «Ведомости». Его защита сразу же обжаловала приговор.

История Павла Устинова вызвала общественный резонанс: за актера заступились коллеги по цеху, политики и правозащитники. В списке поддержавших — актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, режиссеры Андрей Звягинцев, Константин Райкин, рэпер Оксимирон, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также тысячи людей со всей России.

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несогласованная акцияПавел Устиновсуд

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    20 сен 2019 в 17:28

    На поле танки грохотаааали
    Солдаты шли в последнииий боооой
    А молодооогооо росгвардееейцааааа
    Несли с потроганной рукой.....

    я не робот
    20 сен 2019 в 17:15

    По лицу сразу видно, что это чистая либераха. Действия Росгвардии неудивительны.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 17:28

    на видео видно, что парень спокойно стоит...никого не трогает...а раз гвардеец сам, как куль, неуклюже плюхнулся на плечо...никакого сопротивления молодой человек не оказывал...просто в росгвардии, судя по всему служат абсолютно физически неподготовленные ребята...он даже упасть правильно не смог...