Суд отпустил актера Павла Устинова, осужденного за вывихнутое плечо омоновца

Несколько минут назад Мосгорсуд освободил из заключения актера Павла Устинова, которому в начале недели дали 3,5 года колонии за вывихнутое плечо сотрудника Росгвардии. С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступила Генеральная прокуратура. Представители ведомства отметили, что наказание чрезмерно сурово.
Сам Устинов не присутствовал на заседании, связь с ним была через видеотрансляцию из СИЗО. Он заверил, что не собирается скрываться от следствия. По решению суда актер останется под подпиской о невыезде до 26 сентября — в этот день будет пересматриваться законность приговора, сообщает РИА «Новости».
К заключению Павла Устинова приговорили в понедельник: Тверской суд Москвы постановил, что актер оказал сопротивление Росгвардии на несанкционированном митинге 3 августа. Однако сам Устинов говорит, что в акции протеста он не участвовал, а ждал друга у метро. Задержание попало на видео, вот оно.
Видео: Oleg Kozlovsky / YouTube.com
Пострадавший — старший сержант полиции Александр Лягин. Он задерживал Устинова на Пушкинской площади за нарушение общественного порядка, пишет РИА «Новости». При задержании Устинов стал сопротивляться, а позже у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Актера осудили по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». На заседании в понедельник суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие позицию обвиняемого и свидетелей защиты, пишут «Ведомости». Его защита сразу же обжаловала приговор.
История Павла Устинова вызвала общественный резонанс: за актера заступились коллеги по цеху, политики и правозащитники. В списке поддержавших — актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, режиссеры Андрей Звягинцев, Константин Райкин, рэпер Оксимирон, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также тысячи людей со всей России.