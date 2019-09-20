Суд отпустил актера Павла Устинова, осужденного за вывихнутое плечо омоновца

В начале недели актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС



Несколько минут назад Мосгорсуд освободил из заключения актера Павла Устинова, которому в начале недели дали 3,5 года колонии за вывихнутое плечо сотрудника Росгвардии. С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступила Генеральная прокуратура. Представители ведомства отметили, что наказание чрезмерно сурово. Сам Устинов не присутствовал на заседании, связь с ним была через видеотрансляцию из СИЗО. Он заверил, что не собирается скрываться от следствия. По решению суда актер останется под подпиской о невыезде до 26 сентября — в этот день будет пересматриваться законность приговора, сообщает РИА «Новости».

К заключению Павла Устинова приговорили в понедельник: Тверской суд Москвы постановил, что актер оказал сопротивление Росгвардии на несанкционированном митинге 3 августа. Однако сам Устинов говорит, что в акции протеста он не участвовал, а ждал друга у метро. Задержание попало на видео, вот оно.

Видео: Oleg Kozlovsky / YouTube.com