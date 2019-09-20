На левом берегу Оби забили первые сваи для нового ЛДС

Всего для строительства ледовой арены потребуется забить около полутора тысяч свай

Сегодня, 20 сентября, в Новосибирске строители забили первые сваи для строительства новой ледовой арены, которая должна появиться на левом берегу к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.



«Уже сделано четыре пробных сваи, а общее количество свай на объекте достигнет порядка полутора тысяч. Кроме того, сегодня состоялся первый пуск гидроподачи песка на строительную площадку. Песок для вертикальной планировки земельного участка ледовой арены доставляется с карьеров водным путём — с целью максимального сохранения дорог города Новосибирска», — сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта.

