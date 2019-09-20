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Спорт

На левом берегу Оби забили первые сваи для нового ЛДС

Достроить ледовую арену планируют к 2022 году

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Всего для строительства ледовой арены потребуется забить около полутора тысяч свай

Всего для строительства ледовой арены потребуется забить около полутора тысяч свай

Сегодня, 20 сентября, в Новосибирске строители забили первые сваи для строительства новой ледовой арены, которая должна появиться на левом берегу к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Уже сделано четыре пробных сваи, а общее количество свай на объекте достигнет порядка полутора тысяч. Кроме того, сегодня состоялся первый пуск гидроподачи песка на строительную площадку. Песок для вертикальной планировки земельного участка ледовой арены доставляется с карьеров водным путём — с целью максимального сохранения дорог города Новосибирска», — сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта.

В региональном правительстве уточнили, что комплексный ввод ледовой арены с сопутствующими объектами запланирован на 2022 год. Ещё до проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года здесь пройдут тестовые соревнования.

В начале сентября провайдер «Электронный город» запустил трансляцию с видеокамеры, которая показывает строительную площадку нового ЛДС на Немировича-Данченко.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 16:29

    В своём тысячном комментарии желаю чтоб новый ЛДС построили с умом!
    Ну и чтоб Сибирь сегодня выиграла. И не только сегодня. Всем мира и добра!

    Стразы
    20 сен 2019 в 16:29

    А что там еще до снегов должны успеть сделать? Сваи то быстро вобьют.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 16:28

    Кто там сомневался? Вон уже сваи начали вбивать, так что процесс пошел.