Сибирячка написала книгу о том, как умирают в Таиланде

Сама Светлана Шерстобоева переехала в Таиланд со своим мужем. Они живут в Паттайе, но на лето иногда приезжают в Новосибирск Фото: Светлана Шерстобоева

Сибирячка Светлана Шерстобоева, которая несколько лет назад переехала из Новосибирска в Паттайю, написала книгу о том, как умирают в Таиланде. Истории, которые она собрала, объединяет любовь и в большинстве случаев смерть. В книге есть доля журналистских расследований, потому что раньше Светлана работала в этой сфере, или же пересказ сообщений из паблика о Паттайе, который она ведёт.

Книга называется «Тай — значит умереть». «В данном контексте "тай" — это не страна, на тайском "тай" означает "умереть". Если кто-то слышит здесь другой подтекст, то его нет», — пояснила корреспонденту НГС автор книги.



При этом в предисловии написано: «Из книги мы узнаём, в какие формы данный закон экономики и быта выливается у подданных Королевства Таиланд. С улыбкой они не только встречают своих кормильцев фарангов (в Таиланде фарангами называют европейцев. — Прим. ред.). Они и в гроб их отправляют с улыбкой. Страна улыбок не оплакивает чужеземцев, выпотрошив до дна их портмоне».

Светлана Шерстобоева говорит, что эти истории во многом сложились у неё в один пазл из-за паблика в Facebook, который она создала три года назад.

«Вольно или невольно мне поступали всякие история, о которых, я думаю, многие вообще не подозревают. Пока он у меня не появился, я тоже, наверное, не могла сложить из этого пазл. У меня были разрозненные смерти моих друзей, которые я не связывала между собой, была моя история любви, были истории любви с трагичным финалом и со счастливым финалом. То есть всё происходило перед моими глазами. Через три года мой горшочек начал переполняться этой кашей любовных историй, я поняла, что уже надо выходить на какое-то произведение и своими наблюдениями делиться с русскоязычной аудиторией сначала, а потом уже и с англоязычной. Это первый шаг», — поясняет Шерстобоева.



В Новосибирске книга продаётся в магазине «Капитал» Фото: Светлана Шерстобоева

Среди этих историй, говорит автор, есть разные, но все они с неожиданным финалом. Одна из них произошла с новосибирцем, с которым они летели в самолёте. Потом он подписался на паблик, и они начали дружить.

Новосибирец влюбился в тайскую девушку, а через какое-то время написал Светлане, что купил девушке кольцо, собирался на ней жениться, выслал деньги на загранпаспорт, а она исчезла и ему сказали, что она умерла.

«Это вообще типичная ситуация: тайки берут деньги, берут кольца и исчезают. Раскрутила и ушла. Его от этой информации, что его бросила тайка, разбил паралич. Я с её ID пошла в полицию, совершенно не веря, что она умерла. Врач его сказал, что если он узнает правду, что жива или что точно умерла, то он сможет встать, потому что это на нервной почве. Хоть тот, хоть тот ответ, но главное — официальный, его поднимет с кровати. Я иду в полицию вся такая ироничная. Когда на тайском прочитала, что она умерла от сердечной недостаточности, я так начала плакать там, потому что я не ожидала! Это история особняком там стоит в череде историй. Мне её было очень жалко».

