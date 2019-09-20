На Гусинобродском шоссе достроили новый автовокзал — с него можно будет уехать за границу

В Новосибирске ввели в эксплуатацию новый автовокзал на Гусинобродском шоссе — старый со временем обещают закрыть.
Как сообщил корреспонденту НГС директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков, здание строили на деньги инвестора ООО «Автосервис» (компания является оператором автовокзала. — Прим. ред.), а недавно в мэрии здание разрешили ввести в эксплуатацию.
«Это не значит, что мы завтра его запустим. Комиссия посмотрела, всё построено. Два года здание строили. Замечания у мэрии были, но мы их исправили и дальше его уже приняли. Запуск у нас планируется где-то на январь месяц 2020 года. Маршруты сейчас согласовываются, пока говорить не готов по количеству. Ежедневно будут выходить не менее 100 рейсов в день», — сообщил Сергей Ермаков.
Ермаков уточнил, что ежедневно вокзал сможет принимать до 1,5 тысяч пассажиров.
Автовокзал начали строить в 2017 году. На его строительство потратили 120 миллионов рублей. В здании будут помещения для отдыха водителей, диспетчерская, зал ожидания на 75 мест, площадка для межрейсового отстоя, эстакада для осмотра автобусов, уточнили в пресс-центре мэрии. В 2019 году стало известно, что с автовокзала на Гусинке будут отправлять международные и дальние рейсы.