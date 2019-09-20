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Дороги и транспорт

На Гусинобродском шоссе достроили новый автовокзал — с него можно будет уехать за границу

На постройку здания ушло 2 года и 120 миллионов рублей

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Здание наконец-то достроили, но запустят его лишь в январе 2020 года

Здание наконец-то достроили, но запустят его лишь в январе 2020 года

В Новосибирске ввели в эксплуатацию новый автовокзал на Гусинобродском шоссе — старый со временем обещают закрыть.

Как сообщил корреспонденту НГС директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков, здание строили на деньги инвестора ООО «Автосервис» (компания является оператором автовокзала. — Прим. ред.), а недавно в мэрии здание разрешили ввести в эксплуатацию.

«Это не значит, что мы завтра его запустим. Комиссия посмотрела, всё построено. Два года здание строили. Замечания у мэрии были, но мы их исправили и дальше его уже приняли. Запуск у нас планируется где-то на январь месяц 2020 года. Маршруты сейчас согласовываются, пока говорить не готов по количеству. Ежедневно будут выходить не менее 100 рейсов в день», — сообщил Сергей Ермаков.

Ермаков уточнил, что ежедневно вокзал сможет принимать до 1,5 тысяч пассажиров. 

Автовокзал начали строить в 2017 году. На его строительство потратили 120 миллионов рублей. В здании будут помещения для отдыха водителей, диспетчерская, зал ожидания на 75 мест, площадка для межрейсового отстоя, эстакада для осмотра автобусов, уточнили в пресс-центре мэрии. В 2019 году стало известно, что с автовокзала на Гусинке будут отправлять международные и дальние рейсы

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    КОММЕНТАРИИ (28)

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    20 сен 2019 в 16:49

    Как будет правильно - уехать на Украину или в Украину? Правильно будет уехать в Швейцарию.

    20 сен 2019 в 16:50

    Отлично, что. ЖД вокзал в центре, аэропорт во втором месте, автовокзал - в третьем. И траффик пассажиров туда-сюда через весь город.
    Нынешнее расположение автовокзала более чем удачно, еще логичнее было бы разместить его у аэропорта или ЖД вокзала...Гусинка то зачем? Там даже метро нет...
    Представляю как из Академгородка командировочные будут добираться до автовокзала на гусинке...

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 16:47

    Он приспособлен для межгалактических перелетов или нет