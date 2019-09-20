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«Спасать могут не только они»: мужчины-герои снялись в душевной фотосессии

Врач, спасатели и собака призвали сдавать кровь, которая поможет вылечиться от страшной болезни

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Фотографии можно будет увидеть на донорских акциях и на городских баннерах

Фотографии можно будет увидеть на донорских акциях и на городских баннерах

Новосибирский филиал «Русфонда» устроил фотосессию для мужчин, спасающих жизни, — в ней поучаствовали врач, спасатели и пожарные. По задумке фонда, проект должен побудить горожан делиться костным мозгом, который может спасти чью-то жизнь.

«Русфонд» показал фотосессию сегодня, 20 сентября, перед акцией в поддержку Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова — после презентации фотопроекта пожарные сдали кровь в лаборатории «Инвитро» на улице Римского-Корсакова, чтобы вступить в регистр.

Фотограф Вера Сальницкая сняла в студии спасателя Анатолия Табачникова с собакой Рианой, спасателя Игоря Шамехина, врача анестезиолога-реаниматолога Илью Денисова и пожарного Василия Соболева. Эти снимки будут сопровождать донорские акции, а также появятся на городских баннерах.

По задумке авторов, спасать жизни могут не только пожарные и врачи, но и люди других профессий&nbsp;

По задумке авторов, спасать жизни могут не только пожарные и врачи, но и люди других профессий 

После презентации фотопроекта пожарные решили сдать кровь, чтобы вступить в регистр. На фото&nbsp;Станислав Певзнер (в центре) и Василий Соболев из 37-й пожарной части в Краснообске&nbsp;

После презентации фотопроекта пожарные решили сдать кровь, чтобы вступить в регистр. На фото Станислав Певзнер (в центре) и Василий Соболев из 37-й пожарной части в Краснообске 

«Основной посыл, основная идея — в том, что жизнь спасать могут не только люди таких профессий, как врачи, спасатели, пожарные, поисковики, кинологи, но и совершенно обычные люди. 

У нас всех по сути есть лекарство, кроветворные клетки, костный мозг, которыми мы можем поделиться с нашими генетическими близнецами и при случае чего они с нами. Мы можем друг другу спасти жизнь», — объяснила корреспонденту НГС представитель регистра доноров костного мозга по Сибирскому федеральному округу Елизавета Бражник.

Фотосессия оказалась не очень лёгким проектом: её участники — занятые люди и собрать их вместе было непросто. На фото спасатели Игорь Шамехин (слева) и Анатолий Табачников с лабрадором Рианой

Фотосессия оказалась не очень лёгким проектом: её участники — занятые люди и собрать их вместе было непросто. На фото спасатели Игорь Шамехин (слева) и Анатолий Табачников с лабрадором Рианой

По её словам, все участники впервые снимались в подобной фотосессии — она была довольно продолжительной, поскольку спасатели и врачи не были профессиональными моделями и пришлось делать множество дублей.

Илья Денисов отметил, что уже вступил в регистр ранее — сотрудники «Инвитро» приезжали в федеральный центр нейрохирургии, где он работает, и взяли кровь у медицинских работников.

В студии было довольно жарко, особенно при полном снаряжении. На фото пожарный Василий Соболев и анестезиолог-реаниматолог Илья Денисов&nbsp;

В студии было довольно жарко, особенно при полном снаряжении. На фото пожарный Василий Соболев и анестезиолог-реаниматолог Илья Денисов 

«Лейкозом либо ещё каким-то тяжёлым заболеванием может заболеть каждый из нас в любой момент — в любой вторник, в любой четверг. И чем больше людей в регистре, тем больше шансов помочь», — заключил врач.

По подсчётам «Русфонда», с октября 2018 года, когда новосибирцев начали приглашать бесплатно сдавать кровь для регистра, уже более 3 тысяч горожан прошли через эту процедуру. 

Некоторые из участников вступили в регистр задолго до фотопроекта&nbsp;

Некоторые из участников вступили в регистр задолго до фотопроекта 

По словам «моделей», руководство легко отпустило их на фотосессию — даже не пришлось уговаривать

По словам «моделей», руководство легко отпустило их на фотосессию — даже не пришлось уговаривать

«Чтобы стать потенциальным донором, нужно сдать кровь на HLA-типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. 

Для этого у человека возьмут 4–9 мл крови из вены, и, если в будущем его клетки подойдут пациенту, этому человеку предложат стать донором.

Стать потенциальным донором можно бесплатно и анонимно. Кровь на типирование можно сдавать не натощак, в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний, в любое время в течение рабочего дня медицинских офисов “Инвитро”», — пояснила Елизавета Бражник.

Видео Евгении Корлоевой для «Русфонда»

В этом году НГС рассказал историю кировского слесаря Сергея Москвина, который спас своим костным мозгом девочку из Новосибирска — 7-летнюю Тасю Морозову, заболевшую раком крови. Они фактически оказались генетическими близнецами, и незнакомый кировчанин стал единственным человеком, который может спасти Тасе жизнь.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 16:25

    Вот это правильно. Среди "мужчин спасающих жизни" нет ни росгвардейцев ни полицейских. Разве могут называть себя мужчинами те кто сначала избивают толпой одного, а потом ещё и жалуются в суде, что им рученку вывехнули и пластиковыем стаканчиком чуть не убили.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 16:20

    Вау, какие красивые мужики!
    Вот это настоящие мужчины! Не чета вам!

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 16:20

    У нас в Чопе завтра тоже будет фотосессия