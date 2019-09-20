Коммунальщики объяснили пожар на Большой совместной тренировкой с МЧС

Дым от пожара был виден с разных районов города

В Сибирской генерирующей компании рассказали о пожаре на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска днём 20 сентября.

По информации пресс-службы энергокомпании, на месте пожара проводилась тренировка.

«Теплосетевое подразделение СГК совместно с МЧС провели противопожарную тренировку в Ленинском районе. В настоящее время мероприятия завершены», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.