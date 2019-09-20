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Коммунальщики объяснили пожар на Большой совместной тренировкой с МЧС

Дымом от пожара заволокло левый берег Новосибирска

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Дым от пожара был виден с разных районов города

Дым от пожара был виден с разных районов города

В Сибирской генерирующей компании рассказали о пожаре на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска днём 20 сентября.

По информации пресс-службы энергокомпании, на месте пожара проводилась тренировка.

«Теплосетевое подразделение СГК совместно с МЧС провели противопожарную тренировку в Ленинском районе. В настоящее время мероприятия завершены», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

Пожар у здания № 256/к3 на улице Большой случился около 13:18. По информации МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работали несколько пожарных машин, реанимация и полиция. В 13:21 пламя было локализовано, после чего пожарные занимались проливкой.

Недавно в районе улицы Правобережной загорелся коттедж — на месте работали 4 пожарные машины

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    20 сен 2019 в 14:51

    Видимо асфальт в лужах это тоже часть тренировки по укладке от чиновников мэрии.

    Шпак
    20 сен 2019 в 14:50

    А... так это вы репетируете...

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 14:56

    Чем больше дыма, тем круче учения!