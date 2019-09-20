Сильный ветер начал валить деревья в Новосибирске

Сильный ветер в Новосибирске начал валить деревья — накануне синоптики объявили штормовое предупреждение.

«Ветер только начался, а деревья в центре города уже лежат. Городская инфекционная клиническая больница 1 по адресу ул. Семьи Шамшиных, 40 к. 4 », — написала в редакцию НГС читательница.

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