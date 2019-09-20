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Сильный ветер начал валить деревья в Новосибирске

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение

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Дерево упало на улице Семьи Шамшиных

Дерево упало на улице Семьи Шамшиных

Сильный ветер в Новосибирске начал валить деревья — накануне синоптики объявили штормовое предупреждение.

«Ветер только начался, а деревья в центре города уже лежат. Городская инфекционная клиническая больница 1 по адресу ул. Семьи Шамшиных, 40 к. 4», — написала в редакцию НГС читательница.

Если вы тоже стали очевидцем последствий сильного ветра, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7–923–157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

Обращения о последствиях сильного ветра приходят и в Единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по номеру 051.

«ЕДДС мэрии города Новосибирска сообщает, что на 13:45 20 сентября был зафиксирован звонок от жителей дома № 9/1 на улице 9-й Гвардейской Дивизии об упавшем дереве», — передали из пресс-центра мэрии Новосибирска.

Накануне сотрудники Гидрометцентра сообщали, что в ближайшие три дня в городе и области будет дуть сильный ветер, с порывами до 27 м/с.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

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    20 сен 2019 в 14:40

    Каждое поваленное дерево.. - вычет из з/п Зеленхозу! Надо вовремя удалять старые и высаживать новые (студенты, чинуши с законотворцами вам в помощь).

    я не робот
    20 сен 2019 в 14:53

    странно, за окном - штиль.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 14:48

    Слово Семьи в названии улицы явно лишнее. В улицу Брежнева переименуйте.