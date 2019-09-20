Сильный ветер начал валить деревья в Новосибирске

Сильный ветер в Новосибирске начал валить деревья — накануне синоптики объявили штормовое предупреждение.
«Ветер только начался, а деревья в центре города уже лежат. Городская инфекционная клиническая больница 1 по адресу ул. Семьи Шамшиных,
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Обращения о последствиях сильного ветра приходят и в Единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по номеру 051.
«ЕДДС мэрии города Новосибирска сообщает, что на 13:45 20 сентября был зафиксирован звонок от жителей дома
Накануне сотрудники Гидрометцентра сообщали, что в ближайшие три дня в городе и области будет дуть сильный ветер, с порывами до 27 м/с.