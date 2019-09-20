На левом берегу Новосибирска начался пожар

Сегодня, 20 сентября, над левым берегом Новосибирска поднялось облако дыма.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что пожарных вызвали на улицу Большую.
Мы рассказываем о происходящем в онлайне.
В МЧС сообщили, что пожарные уже выехали на место
Сегодня, 20 сентября, над левым берегом Новосибирска поднялось облако дыма.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что пожарных вызвали на улицу Большую.
Мы рассказываем о происходящем в онлайне.
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Там живут люди, которым не хватило денег на нормальную квартиру.
напишите лучше про Адександра Габышева, которого недавно схватили и обвинили в экстремизме за то что он шел в Москву изгонять путина (он даже шаманам надоел). Обычному человеку запретили ходить по своей стране и и изъявлять свою точку зрения, доктатились.
Уже выехал на своей Тесле. Доеду, оценю обстановку, после чего сообщу причину пожара. Всем виновным выпишу лещей.