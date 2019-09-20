Рубрики
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 64.22
eur 70.94

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 64.22
eur 70.94

Все новости

Все новости
Происшествия

На левом берегу Новосибирска начался пожар

В МЧС сообщили, что пожарные уже выехали на место

Поделиться

1 131
4 Обсудить
Дым от пожара виден с правого берега

Дым от пожара виден с правого берега

Сегодня, 20 сентября, над левым берегом Новосибирска поднялось облако дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что пожарных вызвали на улицу Большую.

Мы рассказываем о происходящем в онлайне.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожар

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Деревенская
    20 сен 2019 в 13:31

    Там живут люди, которым не хватило денег на нормальную квартиру.

    Екатерина
    20 сен 2019 в 13:36

    напишите лучше про Адександра Габышева, которого недавно схватили и обвинили в экстремизме за то что он шел в Москву изгонять путина (он даже шаманам надоел). Обычному человеку запретили ходить по своей стране и и изъявлять свою точку зрения, доктатились.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 13:31

    Уже выехал на своей Тесле. Доеду, оценю обстановку, после чего сообщу причину пожара. Всем виновным выпишу лещей.