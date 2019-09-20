На левом берегу Новосибирска начался пожар

Екатерина 20 сен 2019 в 13:36

напишите лучше про Адександра Габышева, которого недавно схватили и обвинили в экстремизме за то что он шел в Москву изгонять путина (он даже шаманам надоел). Обычному человеку запретили ходить по своей стране и и изъявлять свою точку зрения, доктатились.