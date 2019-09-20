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На улице Кирова сбили женщину: пострадавшая умерла в машине скорой помощи

Машина отбросила пешехода под другой автомобиль

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Пешеход попала в ДТП с двумя машинами&nbsp;

Пешеход попала в ДТП с двумя машинами 

Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска «Мицубиси» сбил пешехода — от удара 56-летняя женщина отлетела на другую машину и после ДТП умерла. 

По данным городской Госавтоинспекции, смертельное ДТП случилось в 11:50 возле дома № 320 по улице Кирова — недалеко от остановки «Сестрорецкая».

«Водитель автомобиля "Мицубиси" 1993 года рождения, двигаясь по улице Кирова со стороны Выборной в сторону улицы Воскова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершает наезд на женщину-пешехода 1963 года рождения, которую от удара отбрасывает на автомобиль "Ниссан". <...> От полученных травм женщина скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

Сбитая сибирячка умерла, не доехав до больницы&nbsp;

Сбитая сибирячка умерла, не доехав до больницы 

Несколько дней назад в Калининском районе Новосибирска автобус № 34 сбил 20-летнюю девушку — от полученных травм пешеход умерла на месте

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Qwerty
    20 сен 2019 в 13:35

    Блин поди 98 года прулька то...

    Я_вь
    20 сен 2019 в 13:35

    Война какая-то на дорогах. То сами бьются, то людей давят. Наверно действительно пора дырки в водительском удостоверении возобновлять- накопил три- иди пересдавай экзамен!

    Яша
    20 сен 2019 в 13:35

    Гоняют там быстро