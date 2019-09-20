На улице Кирова сбили женщину: пострадавшая умерла в машине скорой помощи

Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска «Мицубиси» сбил пешехода — от удара 56-летняя женщина отлетела на другую машину и после ДТП умерла.

По данным городской Госавтоинспекции, смертельное ДТП случилось в 11:50 возле дома № 320 по улице Кирова — недалеко от остановки «Сестрорецкая».



«Водитель автомобиля "Мицубиси" 1993 года рождения, двигаясь по улице Кирова со стороны Выборной в сторону улицы Воскова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершает наезд на женщину-пешехода 1963 года рождения, которую от удара отбрасывает на автомобиль "Ниссан". <...> От полученных травм женщина скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

