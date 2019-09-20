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Дороги и транспорт

«Не промокнешь и не погибнешь под колёсами»: десятки новосибирцев отказались от автомобилей

Сегодня люди по всему миру меняют машины и автобусы на велосипед — Новосибирск присоединился к акции

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Сегодня многие страны мира устраивают акцию&nbsp;«На работу на велосипеде», Новосибирск не стал исключением

Сегодня многие страны мира устраивают акцию «На работу на велосипеде», Новосибирск не стал исключением

С утра пятницы, 20 сентября, в Новосибирске проходила акция «На работу на велосипеде» — в ней поучаствовали десятки горожан. Они променяли автомобили и общественный транспорт на велосипеды.

Новосибирск подключился к международной акции «На работу на велосипеде», которая проходит сегодня в десятках стран и во всех крупных российских городах, рассказал корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин. 

По его оценкам, в акции поучаствовали десятки новосибирцев — но, скорее всего, таких людей было гораздо больше, поскольку не все отмечались у стендов организаторов.

Десятки новосибирцев поучаствовали в велосипедной акции

Десятки новосибирцев поучаствовали в велосипедной акции

По словам Алексея Куницина, в основном участвовали горожане в возрасте 30–40 лет, некоторые из них попробовали добираться на работу, сев на велосипед вместо автомобиля, впервые.

«Действительно многие люди рады попробовать — понять, что реально можно ездить на велосипеде по городу по делам, 

что необязательно нужно быть спортсменом, что необязательно будешь мокрым, что ты не погибнешь под колёсами автомобиля, что любой нормальный человек может ездить так по делам», 

— объяснил организатор.

По оценке организации&nbsp;«Привет, велосипед!», многие сибиряки предпочитают велотранспорт и в другие дни, помимо акции&nbsp;

По оценке организации «Привет, велосипед!», многие сибиряки предпочитают велотранспорт и в другие дни, помимо акции 

Он добавил, что в Новосибирске становится всё больше жителей, пересевших с машин на велосипеды — это можно заметить и по росту числа участников велопробегов. В сентябре пробег собрал больше тысячи велосипедистов — они проехали по перекрытым улицам в центре города в сопровождении ГИБДД. 

Готовы ли вы отказаться от машины и ездить на работу на велосипеде? 

    А год назад новосибирцы Алексей и Наталья Моисеевы даже сыграли велосипедную свадьбу. Они надели нарядные костюмы и проехались по городу на велосипедах — от загса Калининского района до площади Ленина. Автомобилисты сигналили паре и кричали им поздравления.

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      КОММЕНТАРИИ (55)

      20 сен 2019 в 13:04

      мало у нас дебилов в городе - теперь еще и велосипедодятлы безмозглые наводнят город

      Диванный эксперт
      20 сен 2019 в 13:02

      Езжу на электросамокате и смеюсь над пробочниками и обочечниками.))

      Палатка №6
      20 сен 2019 в 13:09

      Может, в а-городке это актуально. В городе ездить на работу на велике - это чистое безумие. Активно двигаться и интенсивно дышать выхлопами с пылью - более эффективных способов угробления здоровья не так уж много на бытовом уровне.

      Разве что в противогазе каком-нибудь ездить. Скафандр лучше всего.