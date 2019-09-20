«Не промокнешь и не погибнешь под колёсами»: десятки новосибирцев отказались от автомобилей

С утра пятницы, 20 сентября, в Новосибирске проходила акция «На работу на велосипеде» — в ней поучаствовали десятки горожан. Они променяли автомобили и общественный транспорт на велосипеды.
Новосибирск подключился к международной акции «На работу на велосипеде», которая проходит сегодня в десятках стран и во всех крупных российских городах, рассказал корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.
По его оценкам, в акции поучаствовали десятки новосибирцев — но, скорее всего, таких людей было гораздо больше, поскольку не все отмечались у стендов организаторов.
По словам Алексея Куницина, в основном участвовали горожане в возрасте 30–40 лет, некоторые из них попробовали добираться на работу, сев на велосипед вместо автомобиля, впервые.
«Действительно многие люди рады попробовать — понять, что реально можно ездить на велосипеде по городу по делам,
что необязательно нужно быть спортсменом, что необязательно будешь мокрым, что ты не погибнешь под колёсами автомобиля, что любой нормальный человек может ездить так по делам»,
— объяснил организатор.
Он добавил, что в Новосибирске становится всё больше жителей, пересевших с машин на велосипеды — это можно заметить и по росту числа участников велопробегов. В сентябре пробег собрал больше тысячи велосипедистов — они проехали по перекрытым улицам в центре города в сопровождении ГИБДД.
Готовы ли вы отказаться от машины и ездить на работу на велосипеде?
А год назад новосибирцы Алексей и Наталья Моисеевы даже сыграли велосипедную свадьбу. Они надели нарядные костюмы и проехались по городу на велосипедах — от загса Калининского района до площади Ленина. Автомобилисты сигналили паре и кричали им поздравления.