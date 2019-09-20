«Не промокнешь и не погибнешь под колёсами»: десятки новосибирцев отказались от автомобилей

Сегодня многие страны мира устраивают акцию «На работу на велосипеде», Новосибирск не стал исключением

С утра пятницы, 20 сентября, в Новосибирске проходила акция «На работу на велосипеде» — в ней поучаствовали десятки горожан. Они променяли автомобили и общественный транспорт на велосипеды.



Новосибирск подключился к международной акции «На работу на велосипеде», которая проходит сегодня в десятках стран и во всех крупных российских городах, рассказал корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.

По его оценкам, в акции поучаствовали десятки новосибирцев — но, скорее всего, таких людей было гораздо больше, поскольку не все отмечались у стендов организаторов.

