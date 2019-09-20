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Дороги и транспорт

Дорожники насыпали асфальт в лужу во время ремонта в Первомайском районе

Увидев это, местные жители пожаловались в администрацию

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Рабочие засыпали асфальт в глубокую яму, наполненную водой

Рабочие засыпали асфальт в глубокую яму, наполненную водой

На улице 1-й Механической в Первомайском районе Новосибирска рабочие закидали асфальт в глубокую лужу — местные жители уже пожаловались в администрацию.

О дорожном ремонте в луже в редакцию НГС сообщила местная жительница Анна.

«18 сентября 2019 года по ул. 1-я Механическая(Первомайский район) проходили работы по благоустройству дорожного покрытия улицы. <…> Заделаны незначительные места (выбоины), а крупные неровные места, глубокие ямы так и остались не заделанными. <…> На углу дома 13 асфальт положили прямо в яму с водой (лужу)», — написала в редакцию НГС Анна, прикрепив к сообщению видео.

Рабочие не захотели говорить, в какой компании работают

Сибирячка добавила, что рабочие отказались указывать ответственного за работы и называть компанию, которая проводит работы. В ответ на это Анна написала жалобу в районную администрацию.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать, считается ли нормой укладка асфальта в лужу. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Источник НГС, близко знакомый с ходом дорожных работ, рассказал, что уже в ближайшее время рабочие устранят последствия необычного ремонта.


На днях стало известно, что у дома на Комсомольском проспекте, 3 в Железнодорожном районе Новосибирска дорожную разметку нарисовали поверх ям.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Владимир
    20 сен 2019 в 13:53

    При Локте только так и работают. А мы все дороги ждем отремонтированные.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 13:56

    Позавчера лично ездил в Первомайку на своей Тесле и принимал участие в сдаче рабои по благоустройству дорожного покрытия по ул. 1-я Механическая. По результатам приёмки работ выписал большого леща прорабу и по лещеку каждому рабочему и водителю катка.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 13:56

    Да не в первый раз уже такое. Мэрия вообще не следит за дорогами. Весь этот ремонт оставляет желать лучшего