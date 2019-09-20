Дорожники насыпали асфальт в лужу во время ремонта в Первомайском районе

«18 сентября 2019 года по ул. 1-я Механическая(Первомайский район) проходили работы по благоустройству дорожного покрытия улицы. <…> Заделаны незначительные места (выбоины), а крупные неровные места, глубокие ямы так и остались не заделанными. <…> На углу дома 13 асфальт положили прямо в яму с водой (лужу)», — написала в редакцию НГС Анна, прикрепив к сообщению видео.

О дорожном ремонте в луже в редакцию НГС сообщила местная жительница Анна.

На улице 1-й Механической в Первомайском районе Новосибирска рабочие закидали асфальт в глубокую лужу — местные жители уже пожаловались в администрацию.

Рабочие не захотели говорить, в какой компании работают

Сибирячка добавила, что рабочие отказались указывать ответственного за работы и называть компанию, которая проводит работы. В ответ на это Анна написала жалобу в районную администрацию.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать, считается ли нормой укладка асфальта в лужу. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Источник НГС, близко знакомый с ходом дорожных работ, рассказал, что уже в ближайшее время рабочие устранят последствия необычного ремонта.



На днях стало известно, что у дома на Комсомольском проспекте, 3 в Железнодорожном районе Новосибирска дорожную разметку нарисовали поверх ям.