Новосибирца будут судить за стрельбу по школьнику в костюме разбойника

Сам инцидент произошёл в начале июня: 15-летний школьник Юра возвращался с фестиваля ZNАКИ , но возле дома дорогу ему преградил мужчина, которому не понравился внешний вид парня — костюм разбойника Dismas из игры Darkest Dungeon. После словесной перепалки и нескольких ударов школьник начал убегать от мужчины и в итоге получил выстрел в спину. Из-за ранения предплечья ему сделали операцию .

Мама Юрия подробно описывала произошедшее НГС, в том числе рассказывала о мужчине, который, по её мнению, виноват в случившемся.



Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК, уголовное дело в отношении 29-летнего новосибирца по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», направлено в суд для рассмотрения по существу.



Мама школьника подтвердила, что обвиняемым оказался тот человек, о котором она рассказывала ранее. Она сообщила корреспонденту НГС и о последствиях июньского инцидента для сына.



«Из-за этого случая он не смог сдать экзамены, потому что всё лето нас таскали в Следственный комитет на эти разбирательства. В итоге подготовиться возможности такой нету. Всё равно ребёнок переживает. Все эти вопросы, допросы — очень уже надоело всё. Выматывают нервы. Ребёнок по-хорошему это лето не отдыхал нигде и в таком состоянии напряжённом находится. Пока этот процесс не завершится, конечно, спокойно жить не сможем. Скорее бы всё закончилось», — рассказала мама подростка.

