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Криминал
Дело подстреленного школьника

Новосибирца будут судить за стрельбу по школьнику в костюме разбойника

Обвиняемым оказался 29-летний мужчина, которого возмутил внешний вид подростка

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На первом фото — костюм Юры для фестиваля, на втором — школьник после больницы

На первом фото — костюм Юры для фестиваля, на втором — школьник после больницы

Дело о подстреленном школьнике в костюме разбойника передали в суд — первое заседание в мировом суде Ленинского района Новосибирска состоится 25 сентября. 

Сам инцидент произошёл в начале июня: 15-летний школьник Юра возвращался с фестиваля ZNАКИ, но возле дома дорогу ему преградил мужчина, которому не понравился внешний вид парня — костюм разбойника Dismas из игры Darkest Dungeon. После словесной перепалки и нескольких ударов школьник начал убегать от мужчины и в итоге получил выстрел в спину. Из-за ранения предплечья ему сделали операцию

Мама Юрия подробно описывала произошедшее НГС, в том числе рассказывала о мужчине, который, по её мнению, виноват в случившемся.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК, уголовное дело в отношении 29-летнего новосибирца по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мама школьника подтвердила, что обвиняемым оказался тот человек, о котором она рассказывала ранее. Она сообщила корреспонденту НГС и о последствиях июньского инцидента для сына. 

«Из-за этого случая он не смог сдать экзамены, потому что всё лето нас таскали в Следственный комитет на эти разбирательства. В итоге подготовиться возможности такой нету. Всё равно ребёнок переживает. Все эти вопросы, допросы — очень уже надоело всё. Выматывают нервы. Ребёнок по-хорошему это лето не отдыхал нигде и в таком состоянии напряжённом находится. Пока этот процесс не завершится, конечно, спокойно жить не сможем. Скорее бы всё закончилось», — рассказала мама подростка.

Ранее мама школьника рассказывала, что мальчику нужна помощь психотерапевта после случившегося

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Диванный эксперт
    20 сен 2019 в 14:21

    Можно подумать они с утра и до вечера ежедневно его тоскали на допросы. Маманя приврала гору, оправдывая сына бездельника. Не удивлюсь что и сынок у нее такой же врун и лжец.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 14:21

    Лучше он туфли начистил, брюки нагладил, рубашку одел, галстук, пиджак, и пошёл в парк гулять. Так нет, на смотрятся дебильных каналов по телеку и мозг отпал

    Qwerty
    20 сен 2019 в 14:19

    Да я бы тоже выстрелил. Он мне типичного прулевода напоминает. Весь грязный, одет как бомж... Видимо все деньги на запчасти уходят...