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Из здания бывшего «Рок-сити» в центре Новосибирска эвакуировали 50 человек

На месте работают пожарные

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Пожарных вызвали на место после 11:00

Пожарных вызвали на место после 11:00

Сегодня утром, 20 сентября, из здания на Красном проспекте, 35 вывели 50 человек — на месте работают пожарные.

В 11:06 пожарные выехали по адресу Красный проспект, 35.

«Через 6 минут были на месте, по прибытии было установлено , что происходит возгорание в вентиляционной шахте. Самостоятельно было эвакуировано администрацией заведения порядка 50 человек. Помощь никому не потребовалась, происходило горение в жировых отложениях в вентиляционной шахте», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.

Возгорание уже ликвидировали.

Накануне новосибирский автовокзал полностью эвакуировали — всех пассажиров вывели из здания из-за забытой сумки.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    20 сен 2019 в 12:08

    Наши ЧОПовцы обеспечивали эвакуацию и психологическую поддержку окружающим.

    20 сен 2019 в 12:11

    >в жировых отложениях в вентиляционной шахте