Из здания бывшего «Рок-сити» в центре Новосибирска эвакуировали 50 человек

Сегодня утром, 20 сентября, из здания на Красном проспекте, 35 вывели 50 человек — на месте работают пожарные.

В 11:06 пожарные выехали по адресу Красный проспект, 35.

«Через 6 минут были на месте, по прибытии было установлено , что происходит возгорание в вентиляционной шахте. Самостоятельно было эвакуировано администрацией заведения порядка 50 человек. Помощь никому не потребовалась, происходило горение в жировых отложениях в вентиляционной шахте», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.