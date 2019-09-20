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«Вылезу из кожи вон»: борец Роман Власов поблагодарил болельщиков после поражения на чемпионате мира

На соревнованиях в Нур-Султане новосибирец не прошёл в четвертьфинал

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Прошлый чемпионат мира Роман власов пропустил из-за травмы. Фото сделано во время тренировки уже после операции на ноге

Прошлый чемпионат мира Роман власов пропустил из-за травмы. Фото сделано во время тренировки уже после операции на ноге

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов прокомментировал своё поражение на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане. В 1/8 финала Власов уступил казахстанскому борцу Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3.

«Чемпионат мира завершен, я его проиграл, вы всё сами видели. Была проделана огромная работа, всеми силами готовился как в последний бой. Результат нулевой. Большое спасибо вам, мои дорогие болельщики, за слова поддержки, это дорогого стоит, что вы сейчас со мной. Всю критику, конструктивную и не очень, я принимаю, без проблем. Спорт иногда жесток, но он справедлив, и я получил то, что заслужил. Но я никогда не смирюсь с этим. Я вылезу из кожи вон, чтобы доказать, что достоин большего, и буду грызть зубами этот ковер, пока не добьюсь своего», — пообещал Роман Власов болельщикам.

Год назад олимпиец перенёс операцию на ноге — прошлым летом Роман получил травму во время тренировки. Из-за длительного процесса восстановления Власову пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в Венгрии. После Нового года Роман Власов вернулся в сборную и победил на чемпионате России, а после в четвёртый раз стал чемпионом Европы.

Ещё одному новосибирскому спортсмену прошлось покинуть зарубежные соревнования, не дойдя до финала. Волейболист Ильяс Куркаев получил травму на чемпионате Европы и вчера вылетел домой.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Машенька
    20 сен 2019 в 12:15

    Я люблю бороться с мужчинами, но я всегда проигрываю. Хотя все награды всегда достаются мне. Борьба хороший вид спорта и очень зрелещный.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 12:18

    Человек признает поражение и это достойно уважения. Будет больше мотивации на тренировки и как результат успех в будущем. Удачи на будущих соревнованиях Роман!

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 12:17

    Симпатичный мужик, но к сожалению потерпел поражение.