«Вылезу из кожи вон»: борец Роман Власов поблагодарил болельщиков после поражения на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов прокомментировал своё поражение на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане. В 1/8 финала Власов уступил казахстанскому борцу Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3.

«Чемпионат мира завершен, я его проиграл, вы всё сами видели. Была проделана огромная работа, всеми силами готовился как в последний бой. Результат нулевой. Большое спасибо вам, мои дорогие болельщики, за слова поддержки, это дорогого стоит, что вы сейчас со мной. Всю критику, конструктивную и не очень, я принимаю, без проблем. Спорт иногда жесток, но он справедлив, и я получил то, что заслужил. Но я никогда не смирюсь с этим. Я вылезу из кожи вон, чтобы доказать, что достоин большего, и буду грызть зубами этот ковер, пока не добьюсь своего», — пообещал Роман Власов болельщикам.

