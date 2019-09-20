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Страна и мир

В Толмачёво приземлился самолёт с американскими военными

На его фюзеляже изображена звезда с полосами — символ ВВС США

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В Толмачёво приземлился самолёт с символикой американских ВВС&nbsp;

В Толмачёво приземлился самолёт с символикой американских ВВС 

Сегодня, 20 сентября, под Новосибирском заметили американский военный самолёт Boeing OC-135B Open Skies.

Фотографии наблюдательного самолёта Военно-воздушных сил США в редакцию НГС прислал читатель.

«К нам имперцы прилетели», — сообщил в своём письме автор фото, добавив, что сделал снимки сегодня в 10:55.

Судя по фото в паблике «Споттинг в Новосибирске», этот же самолёт находился в аэропорту Толмачёво и вечером 18 сентября.

Самолёты OC-135B на базе Boeing&nbsp;KC-135 Stratotanker&nbsp;не несут на себе вооружения, но оборудованы фото- и видеоаппаратурой контроля<i class="_">&nbsp;</i>

Самолёты OC-135B на базе Boeing KC-135 Stratotanker не несут на себе вооружения, но оборудованы фото- и видеоаппаратурой контроля 

В пресс-службе Центрального военного округа пообещали позже уточнить, зачем в Толмачёво прилетел американский самолёт-разведчик.

В программу «Открытое небо» входят более 30 государств, которые получают право совершать наблюдательные полёты над территориями других стран для контроля за вооружениями

В программу «Открытое небо» входят более 30 государств, которые получают право совершать наблюдательные полёты над территориями других стран для контроля за вооружениями

Видели этот самолёт в новосибирском аэропорту и несколько месяцев назад — в марте 2019 года. Тогда в пресс-службе ЦВО сообщали, что не владеют информацией о цели визита американских военных. 

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    чаки
    20 сен 2019 в 12:43

    Ждем от прикормленных навальновцев сайта бурного восторга по поводу визита к нам посланцев от их кураторов из за океана. Они уже начали минусовать недовольных этим фактом.

    Путинёнок
    20 сен 2019 в 12:40

    Щас сбиватели со своими рогатками со всех щелей повылезают.

    Диванный эксперт
    20 сен 2019 в 12:39

    Как у себя дома летают по всему миру. Гнать их в зашей.