В Толмачёво приземлился самолёт с американскими военными

Сегодня, 20 сентября, под Новосибирском заметили американский военный самолёт Boeing OC-135B Open Skies.
Фотографии наблюдательного самолёта Военно-воздушных сил США в редакцию НГС прислал читатель.
«К нам имперцы прилетели», — сообщил в своём письме автор фото, добавив, что сделал снимки сегодня в 10:55.
Судя по фото в паблике «Споттинг в Новосибирске», этот же самолёт находился в аэропорту Толмачёво и вечером 18 сентября.
В пресс-службе Центрального военного округа пообещали позже уточнить, зачем в Толмачёво прилетел американский самолёт-разведчик.
Видели этот самолёт в новосибирском аэропорту и несколько месяцев назад — в марте 2019 года. Тогда в пресс-службе ЦВО сообщали, что не владеют информацией о цели визита американских военных.