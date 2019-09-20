На Красном проспекте открывается винный бар — записываться туда нужно за три месяца

Элемент оформления строящегося бара «Нос в бокале» Фото: Стас Соколов / НГС

В начале октября в Доме Сурикова на Красном проспекте, 22 откроется винный бар под названием «Нос в бокале». Это будет первое в городе заведение, специализирующееся на так называемых органических, биодинамических и «естественных» винах.

«Нос в бокале» — проект винных энтузиастов, одним из которых стал создатель китайского ресторана Shifu Андрей Синещёк. По его словам, бар займет небольшое помещение по соседству с Shifu. Заведение будет совсем небольшим — на 20 посадочных мест. Цены на вино будут начинаться с 1200 рублей за бутылку, в винной карте будет порядка 60 позиций. 12 наименований можно будет заказать бокалами.



Биодинамические вина могут иметь непривычные ароматы и естественную мутность Фото: Стас Соколов / НГС

Основной особенностью бара, впрочем, должен стать сам набор вин. «Это будет бар натурального вина. Карта составлена из хозяйств с ограниченным выпуском (3–5 тысяч бутылок в год). Их объединяет общий подход к виноградарству, сбору, ферментации — это органика, биодинамика и натуральные вина», — говорит Синещёк.

По словам создателя заведения, «Нос в бокале» рассчитан на людей «неравнодушных и внимательных ко всем стадиям процесса создания вина». Бар будет работать по пятницам, субботам. А в остальные дни может быть открыт только по особому случаю. По словам Андрея Синещёка, еще во время ремонта создатели начали принимать бронирование мест в будущее заведение и уже «собрали любителей на 3 месяца вперёд». Поэтому до конца года бар будет работать по сути в в полузакрытом режиме, по спискам.

Органические, биодинамические и натуральные (другой вариант перевода — естественные) вина — направление в виноделии, которое является одновременно модным, использующим традиционные, возникшие до появления современных технологий подходы к возделыванию винограда и производству вина. Продукция таких виноделов сильно отличается от привычных вин, которые продаются в супермаркетах.