20 сентября пятница
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 64.22
eur 70.94

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 64.22
eur 70.94

Все новости

Все новости
Город

На заборе рядом с мэрией Новосибирска появились надписи в защиту осуждённого блогера

Москвич Влад Синица получал 5 лет колонии за пост в Twitter

Поделиться

2 275
69 Обсудить
На заборе недостроенного театра на Серебренниковской появилась надпись про осуждённого фигуранта&nbsp;«Московского дела»

На заборе недостроенного театра на Серебренниковской появилась надпись про осуждённого фигуранта «Московского дела»

На заборе долгостроя на улице Серебренниковской в центре Новосибирска появилась надпись «Влад Синица 5 лет» — недостроенное здание стоит на углу Депутатской и Серебренниковской за мэрией города. 

В начале сентября фигуранта «московского дела» Владислава Синицу Пресненский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии. По информации издания Meduza, его признали виновным в экстремизме с угрозой применения насилия за пост в Twitter, в котором суд увидел призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

В июле и августе в Москве прошли протестные акции за честные выборы — на некоторых из них задержали более тысячи человек. Среди задержанных был переехавший в столицу новосибирец — он рассказал, что его задержали, когда он шёл в метро, а после обвинили в том, что он якобы выкрикивал лозунги

После многочисленных арестов и начала «московского дела» по всей стране люди начали высказываться в знак поддержки обвиняемых.

Новосибирские артисты присоединились к массовому флешмобу в социальных сетях в защиту 24-летнего актёра Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Молодого актёра обвинили в нападении на бойца Росгвардии, хотя на опубликованных в интернете видео его задержания видно только, как избивают самого актёра. Сам же он не оказывал сопротивления полиции, судя по видеороликам. После новосибирцы вышли на одиночные пикеты к зданию мэрии Новосибирска с требованием прекратить политически репрессии.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

акции протеста

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (69)

    В тренде
    20 сен 2019 в 11:35

    Это силовикам надо следить за руками и своими действиями. Правда смысла уже нет. Путинский режим скоро рухнет и с должности многие генералы очень быстро полетят.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 11:30

    Тем кто писал тоже срок можно дать. Этот "блогер" такую дичь писал, что там и пятёрка это ещё мало.

    внук НКВД
    20 сен 2019 в 11:29

    Ну так правильно. За языком всегда надо следить.