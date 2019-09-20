На заборе рядом с мэрией Новосибирска появились надписи в защиту осуждённого блогера

В начале сентября фигуранта «московского дела» Владислава Синицу Пресненский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии. По информации издания Meduza, его признали виновным в экстремизме с угрозой применения насилия за пост в Twitter, в котором суд увидел призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

На заборе долгостроя на улице Серебренниковской в центре Новосибирска появилась надпись «Влад Синица 5 лет» — недостроенное здание стоит на углу Депутатской и Серебренниковской за мэрией города.

В июле и августе в Москве прошли протестные акции за честные выборы — на некоторых из них задержали более тысячи человек. Среди задержанных был переехавший в столицу новосибирец — он рассказал, что его задержали, когда он шёл в метро, а после обвинили в том, что он якобы выкрикивал лозунги.

После многочисленных арестов и начала «московского дела» по всей стране люди начали высказываться в знак поддержки обвиняемых.

Новосибирские артисты присоединились к массовому флешмобу в социальных сетях в защиту 24-летнего актёра Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Молодого актёра обвинили в нападении на бойца Росгвардии, хотя на опубликованных в интернете видео его задержания видно только, как избивают самого актёра. Сам же он не оказывал сопротивления полиции, судя по видеороликам. После новосибирцы вышли на одиночные пикеты к зданию мэрии Новосибирска с требованием прекратить политически репрессии.