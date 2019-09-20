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Издалека увидим: новый фонтан в Центральном парке станет светодиодным на зиму

Он будет высотой с пятиэтажку

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Зимний фонтан сделают на месте летнего, который начал работать в Центральном парке на прошлой неделе

Зимний фонтан сделают на месте летнего, который начал работать в Центральном парке на прошлой неделе

К Новому году в Центральном парке Новосибирска смонтируют огромный зимний фонтан со светящимися струями.

По словам руководителя МКУ «Горфонтан» Валерия Науменко, зимний фонтан появится на месте летнего, который недавно начал работать в Центральном парке. Это будет сооружение высотой 16 метров и около 30 метров в диаметре — видно его будет издалека.

«Зимний фонтан будет по параметрам, по высоте, по ширине, ну и мне кажется, по красоте аналогичным [летнему], скажем так. Конечно, он будет подешевле, потому что он будет электронным, но он будет очень большим, очень широким и очень ярким, красивым — такого в городе ещё не было», — сообщил корреспонденту НГС Валерий Науменко.

Он уточнил, что деньги на зимний фонтан выделит мэрия Новосибирска.

«Договорённость об этом с департаментами ключевыми и с мэром достигнута. Мы готовим конкурсные процедуры на данный момент», — рассказал Валерий Науменко, добавив, что смонтировать зимний фонтан планируют к Новому году.

На прошлой неделе в Центральном парке заработал летний светомузыкальный фонтан — это проект Сбербанка, на который потратили больше 130 миллионов рублей из разных источников. 

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    20 сен 2019 в 11:08

    Как вы надоели уже с этим фонтаном. Было бы там что. Еще римляне circenses ставили на второе место.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 11:12

    Стало быть, кататься на коньках, как прошлой зимой, там больше не получится.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 11:06

    Как в светодиодном фонтане будут купаться ВДВ-шники? Вы думаете вообще что делаете? А?