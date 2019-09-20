Издалека увидим: новый фонтан в Центральном парке станет светодиодным на зиму

К Новому году в Центральном парке Новосибирска смонтируют огромный зимний фонтан со светящимися струями.



По словам руководителя МКУ «Горфонтан» Валерия Науменко, зимний фонтан появится на месте летнего, который недавно начал работать в Центральном парке. Это будет сооружение высотой 16 метров и около 30 метров в диаметре — видно его будет издалека.

«Зимний фонтан будет по параметрам, по высоте, по ширине, ну и мне кажется, по красоте аналогичным [летнему], скажем так. Конечно, он будет подешевле, потому что он будет электронным, но он будет очень большим, очень широким и очень ярким, красивым — такого в городе ещё не было», — сообщил корреспонденту НГС Валерий Науменко.

