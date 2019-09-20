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Дороги и транспорт

Грузовик сложился пополам на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко

Сломавшийся грузовик пришлось оттаскивать КАМАЗом

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По информации очевидца, авария случилась около 8:30

По информации очевидца, авария случилась около 8:30

Утром в пятницу, 20 сентября, на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Кировском районе Новосибирска грузовик сложился пополам.

О ДТП в редакцию НГС сообщил читатель Павел.

«Друг мимо проезжал, снял видео. Грузовик был перегруженный, видимо резко затормозил и сложился пополам», — рассказал корреспонденту НГС читатель Павел.

Поломавшийся грузовик оттаскивали КАМАЗом

По словам автора ролика, авария случилась около 8:30. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

Также вечером 19 сентября на улице Учительской у остановки «Библиотека» случилась авария — грузовик врезался в легковую машину. Редакция НГС вела онлайн-репортаж с места происшествия

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Оксана
    20 сен 2019 в 10:49

    Ржавые прули разваливаются на лету. Много людей страдает от японского автохлама.

    Alex
    20 сен 2019 в 10:52

    Начал трансформироваться. Заел.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 10:57

    ну не пополам. 1/3 к 2/3