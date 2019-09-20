Грузовик сложился пополам на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко

Утром в пятницу, 20 сентября, на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Кировском районе Новосибирска грузовик сложился пополам.
О ДТП в редакцию НГС сообщил читатель Павел.
«Друг мимо проезжал, снял видео. Грузовик был перегруженный, видимо резко затормозил и сложился пополам», — рассказал корреспонденту НГС читатель Павел.
По словам автора ролика, авария случилась около 8:30. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.
Также вечером 19 сентября на улице Учительской у остановки «Библиотека» случилась авария — грузовик врезался в легковую машину. Редакция НГС вела онлайн-репортаж с места происшествия.