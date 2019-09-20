В аэропорту Толмачёво поставили бюст Александра Покрышкина

Помимо бюста в Толмачёво открылась тематическая выставка, посвящённая Покрышкину
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В пятницу, 20 сентября, в Новосибирском аэропорту Толмачёво открыли бюст трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина.
Бюст в дар аэропорту передал руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков. Поводом для этого стало присвоение новосибирскому аэропорту имени А.И. Покрышкина в рамках проекта «Великие имена России».
Сегодня же в Толмачёво открылась выставка, в которую вошли материалы Музея Новосибирска, Краеведческого музея и Музея истории архитектуры Сибири.
Имя аэропорту было решено присвоить после начала проекта «Великие имена России», который стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.
В начале декабря на канале «Россия-1» были объявлены победители конкурса «Великие имена России». По результатам голосования новосибирский аэропорт получил имя маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Аэропорт официально сменил имя только 31 мая.