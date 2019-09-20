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В аэропорту Толмачёво поставили бюст Александра Покрышкина

Именем героя аэропорт Новосибирска назвали в конце мая

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Помимо бюста в Толмачёво открылась тематическая выставка, посвящённая Покрышкину

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В пятницу, 20 сентября, в Новосибирском аэропорту Толмачёво открыли бюст трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина.

Бюст в дар аэропорту передал руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков. Поводом для этого стало присвоение новосибирскому аэропорту имени А.И. Покрышкина в рамках проекта «Великие имена России».

Сегодня же в Толмачёво открылась выставка, в которую вошли материалы Музея Новосибирска, Краеведческого музея и Музея истории архитектуры Сибири.

Имя аэропорту было решено присвоить после начала проекта «Великие имена России», который стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.

В начале декабря на канале «Россия-1» были объявлены победители конкурса «Великие имена России». По результатам голосования новосибирский аэропорт получил имя маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Аэропорт официально сменил имя только 31 мая.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    я не робот
    20 сен 2019 в 10:35

    А почему рядом памятник Сталину не сделали? Разве можно такими темпами победить либерализм?

    20 сен 2019 в 10:34

    Не именем героя назвали аэропорт, аэропорт будет называться так, как и был, просто будет Толмачево имени А. Покрышкина

    Как надо
    20 сен 2019 в 10:33

    Правильно! Героев надо помнить и чтить. Кровь пролита не зря!