В аэропорту Толмачёво поставили бюст Александра Покрышкина

В пятницу, 20 сентября, в Новосибирском аэропорту Толмачёво открыли бюст трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина.



Бюст в дар аэропорту передал руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков. Поводом для этого стало присвоение новосибирскому аэропорту имени А.И. Покрышкина в рамках проекта «Великие имена России».



Сегодня же в Толмачёво открылась выставка, в которую вошли материалы Музея Новосибирска, Краеведческого музея и Музея истории архитектуры Сибири.



Имя аэропорту было решено присвоить после начала проекта «Великие имена России», который стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.

