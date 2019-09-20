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Водитель «Тойоты» сломал рёбра в ДТП на улице Петухова

За один вечер в Новосибирске в авариях пострадали два человека

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Поздно вечером на Петухова «Тойота» столкнулась с попутным «Ниссаном». В аварии пострадал один человек

Фото: Анна Варновская

За вечер в Новосибирске случилось два серьёзных ДТП в разных районах города — в них пострадали два человека.

По информации Госавтоинспекции, первое ДТП случилось в 23:30 в Кировском районе Новосибирска.

«Водитель на "Тойота Марк II" ехал по улице Петухова со стороны Бородина в сторону Хилокской. У дома № 35 по улице Петухова он столкнулся с автомобилем "Ниссан", который двигался в попутном направлении», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

В аварии пострадал 36-летний водитель «Тойоты». В результате ДТП он получил сотрясение головного мозга, ушибленные раны верхних третей обеих голеней, перелом рёбер с двух сторон и ушиб лица. С места аварии его госпитализировали.

С места аварии мотоциклиста увезли в больницу

С места аварии мотоциклиста увезли в больницу

Второе ДТП случилось в это же время в Центральном районе города.

«Девушка 1990 года рождения двигалась на "Ниссан Альмера" по Красному проспекту с правым поворотом на Орджоникидзе в сторону улицы Советской. В пути следования у дома № 29 на Красном проспекте она столкнулась с мотоциклом "Хонда"», — рассказала Анна Варновская.

По её словам, в результате аварии пострадал 33-летний мотоциклист. Врачи диагностировали у него ушиб левого плечевого сустава. С места аварии его увезли в больницу.

Также вечером 19 сентября на улице Учительской у остановки «Библиотека» случилась авария — грузовик врезался в легковую машину. Редакция НГС вела онлайн-репортаж с места происшествия

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    20 сен 2019 в 09:22

    на Петухова сильная колея. Марк наверняка летел. Там летают так что ого-го.

    Qwerty
    20 сен 2019 в 09:23

    Бедный марк( Он так и не успел найти свой столб(

    20 сен 2019 в 09:27

    Кому ребра-то он сломал?