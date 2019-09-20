Водитель «Тойоты» сломал рёбра в ДТП на улице Петухова

Поздно вечером на Петухова «Тойота» столкнулась с попутным «Ниссаном». В аварии пострадал один человек
Фото: Анна Варновская
За вечер в Новосибирске случилось два серьёзных ДТП в разных районах города — в них пострадали два человека.
По информации Госавтоинспекции, первое ДТП случилось в 23:30 в Кировском районе Новосибирска.
«Водитель на "Тойота Марк II" ехал по улице Петухова со стороны Бородина в сторону Хилокской. У дома
В аварии пострадал 36-летний водитель «Тойоты». В результате ДТП он получил сотрясение головного мозга, ушибленные раны верхних третей обеих голеней, перелом рёбер с двух сторон и ушиб лица. С места аварии его госпитализировали.
Второе ДТП случилось в это же время в Центральном районе города.
«Девушка 1990 года рождения двигалась на "Ниссан Альмера" по Красному проспекту с правым поворотом на Орджоникидзе в сторону улицы Советской. В пути следования у дома
По её словам, в результате аварии пострадал 33-летний мотоциклист. Врачи диагностировали у него ушиб левого плечевого сустава. С места аварии его увезли в больницу.
Также вечером 19 сентября на улице Учительской у остановки «Библиотека» случилась авария — грузовик врезался в легковую машину. Редакция НГС вела онлайн-репортаж с места происшествия.