Новосибирские бойцы завоевали 18 медалей на чемпионате по тхэквондо

Спортсмены Новосибирской области завоевали 18 медалей на седьмых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств — они получили семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Соревнования проходили в Анапе, в Краснодарском крае. В них приняли участие 12 новосибирцев в возрасте от 10 до 17 лет.

В общекомандном зачёте сборная Новосибирской области заняла третье место, уступив спортсменам из Самарской области (второе место) и Краснодарского края (первое место).

В возрастной группе от 15 до 17 лет медали завоевали Михаил Ся, Илья Ситников и Сергей Викулин. В группе от 12 до 14 лет победителями стали Алина Серышева, Иван Бакланов и Валерия Кочанова. В возрастной группе 10–11 лет призовые места заняли Александра Власова, Арсений Заинчуковский и Дмитрий Наговицин.