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Новосибирские бойцы завоевали 18 медалей на чемпионате по тхэквондо

В копилке новосибирцев семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей

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Соревнования проходили в Анапе

Фото: Рафаиль Садиев

Спортсмены Новосибирской области завоевали 18 медалей на седьмых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств — они получили семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Соревнования проходили в Анапе, в Краснодарском крае. В них приняли участие 12 новосибирцев в возрасте от 10 до 17 лет.

В общекомандном зачёте сборная Новосибирской области заняла третье место, уступив спортсменам из Самарской области (второе место) и Краснодарского края (первое место).

В возрастной группе от 15 до 17 лет медали завоевали Михаил Ся, Илья Ситников и Сергей Викулин. В группе от 12 до 14 лет победителями стали Алина Серышева, Иван Бакланов и Валерия Кочанова. В возрастной группе 10–11 лет призовые места заняли Александра Власова, Арсений Заинчуковский и Дмитрий Наговицин.

Недавно 16-летний новосибирец Максим Емелькин стал победителем международного турнира «МультиЕвропейские Игры» по тхэквондо ВТФ — победа на этом турнире обеспечила сибиряку путёвку на первенство Европы.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    20 сен 2019 в 08:29

    по указке свыше это тыква_дно во всех школах по вводили, лучше б плаванье включили в обязаловку, для здоровья полезнее.

    20 сен 2019 в 08:27

    Ай, Молодца! )