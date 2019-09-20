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Страна и мир

Путин наградил орденом бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области

Сейчас Владимир Лаптев входит в Совет Федерации

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Владимир Лаптев стал членом Совета Федерации в 2015 году

Фото: скриншот видеозаписи ютуб-канала «Провинциальная Сибирь»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал бывший депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, член Совета Федерации Владимир Лаптев.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени <…> Лаптева Владимира Васильевича — члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от законодательного (правительственного) органа государственной власти Новосибирской области, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности», — говорится в тексте указа.

До того, как Владимира Лаптева наделили полномочиями члена Совета Федерации, он был депутатом Законодательного собрания, а также председателем Комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

Ранее Владимир Путин присвоил награды двум электромеханикам и медсестре из Новосибирской области.

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