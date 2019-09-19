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Дороги и транспорт

Из-за аварии на Бердском шоссе водители встали в ночную пробку

Автомобили перекрыли две из трёх полос

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Затор спровоцировало мелкое ДТП

Фото: vk.com / act54

Поздно вечером в четверг, 19 сентября, на Бердском шоссе собралась длинная вечерняя пробка из-за ДТП, которое произошло около разъезда Иня.

Затор растянулся более чем на километр. Скорость движения не превышает 10 километров в час. Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», причиной аварии стал легковой автомобиль, который попытался объехать фуру, но манёвр не удался.

Протяжённость затора более километра

Протяжённость затора более километра

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ДТП произошло в 21:54. Для движения закрыты два ряда — средний и правый.

В прошлую пятницу из-за аварии на Бердском шоссе водители встали в 8-километровый затор.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 23:43

    Аварийный комиссар нашего чопа уже выехал на место дтп.
    Лещеки с собой.

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 00:05

    Только что подъехал к месту происшествия на своей Тесле. Выписал лещей автоведроводителю легковушки и всем зевакам.
    Выдвигаюсь обратно.

    Гость
    19 сен 2019 в 23:48

    пиво взял в 21-20.. проезжал мимо..эти дебилы стояли...нгс как всегда -обманывает..вводит в заблуждение... спеши -не спеша...