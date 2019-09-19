Из-за аварии на Бердском шоссе водители встали в ночную пробку

Затор спровоцировало мелкое ДТП
Фото: vk.com / act54
Поздно вечером в четверг, 19 сентября, на Бердском шоссе собралась длинная вечерняя пробка из-за ДТП, которое произошло около разъезда Иня.
Затор растянулся более чем на километр. Скорость движения не превышает 10 километров в час. Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», причиной аварии стал легковой автомобиль, который попытался объехать фуру, но манёвр не удался.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ДТП произошло в 21:54. Для движения закрыты два ряда — средний и правый.
В прошлую пятницу из-за аварии на Бердском шоссе водители встали в 8-километровый затор.