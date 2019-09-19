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Спорт

Первая победа: «Локомотив» уверенно обыграл команду из Белгорода

Игра закончилась со счётом 3:0

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Новосибирские волейболисты одержали уверенную победу

Фото: vk.com / lokovolley

Новосибирские волейболисты в предварительном этапе кубка России обыграли белгородскую команду «Технолог-Белогорье» со счётом 3:0. 

«Локомотив» сумел выиграть во всех трёх партиях и одержать уверенную победу (25:18, 25:17, 25:19).

«"Локомотив" оформил безоговорочную победу в первом матче сезона! При этом сегодня в составе нашей команды сразу три дебюта: Павел Круглов и Дмитрий Щербинин впервые сыграли за "Локо", а Дмитрия Лызика можно поздравить с дебютом в Суперлиге!» — сообщила пресс-служба волейбольного клуба на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Сегодня стало известно, что блокирующий новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев получил травму на чемпионате Европы. Из-за этого ему пришлось покинуть соревнования.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    19 сен 2019 в 23:37

    Выписывать лещеков надо за проигрыши.

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    19 сен 2019 в 23:26

    Был вчера на матче лиги чемпионов Байер-Локомотив в Германии... Вот это матч а это так для любителей неудачников типа ХК Сибирь...

    20 сен 2019 в 00:10

    Какие мужики красивые! Так держать!