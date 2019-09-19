Первая победа: «Локомотив» уверенно обыграл команду из Белгорода

Новосибирские волейболисты в предварительном этапе кубка России обыграли белгородскую команду «Технолог-Белогорье» со счётом 3:0.

«Локомотив» сумел выиграть во всех трёх партиях и одержать уверенную победу (25:18, 25:17, 25:19).

«"Локомотив" оформил безоговорочную победу в первом матче сезона! При этом сегодня в составе нашей команды сразу три дебюта: Павел Круглов и Дмитрий Щербинин впервые сыграли за "Локо", а Дмитрия Лызика можно поздравить с дебютом в Суперлиге!» — сообщила пресс-служба волейбольного клуба на своей официальной странице во «ВКонтакте».