Первая победа: «Локомотив» уверенно обыграл команду из Белгорода

Новосибирские волейболисты одержали уверенную победу
Фото: vk.com / lokovolley
Новосибирские волейболисты в предварительном этапе кубка России обыграли белгородскую команду «Технолог-Белогорье» со счётом 3:0.
«Локомотив» сумел выиграть во всех трёх партиях и одержать уверенную победу (25:18, 25:17, 25:19).
«"Локомотив" оформил безоговорочную победу в первом матче сезона! При этом сегодня в составе нашей команды сразу три дебюта: Павел Круглов и Дмитрий Щербинин впервые сыграли за "Локо", а Дмитрия Лызика можно поздравить с дебютом в Суперлиге!» — сообщила пресс-служба волейбольного клуба на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Сегодня стало известно, что блокирующий новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев получил травму на чемпионате Европы. Из-за этого ему пришлось покинуть соревнования.