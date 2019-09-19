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На Учительской грузовик врезался в иномарку — есть пострадавшие

В ДТП попало две машины, на месте работают пожарные и реанимация

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В аварии пострадали люди

Сегодня вечером, 19 сентября, на улице Учительской у остановки «Библиотека» случилась авария — грузовик врезался в легковую машину.

Об этом сообщил корреспондент НГС с места происшествия. По его словам, авария произошла по вине грузовика, который врезался в легковую машину и отлетел на тротуар, протаранив ограждения.

Дмитрий Здорников

В полиции аварию пообещали прокомментировать аварию позднее. Как сообщается в соцсетях, в аварию попала грузовая «Газель» и Mitsubishi.

«От удара Газель вылетела на тротуар и снесла светофор и дорожное ограждение», — сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Здорников
На месте работали пожарные и реанимация

На месте работали пожарные и реанимация

Как сообщает корреспондент НГС с места происшествия, сейчас на месте работают спасатели МЧС и бригада медиков. 

«Автомобиль реанимации недавно уехал. Но пожарные остаются на месте. Полицейские начали асфальт рулеткой мерить», — сказал он.

Дмитрий Здорников

Сообщение о ДТП поступило дежурному службы 112 в 21:10. «Столкнулись легковой и грузовой автомобили, лобовое столкновение. В легковом автомобиле зажаты люди», — уточнили в службе.

Дмитрий Здорников

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди пострадавших или погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8-923-157-00-00.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    19 сен 2019 в 21:48

    Достали уже эти водятлы грузовиков! Впаять ему по полной!

    Шлагбаум зло
    19 сен 2019 в 21:54

    Хороший, почти новый был светофор

    19 сен 2019 в 21:47

    А где грузовик? А грузовики не бывают иномарками? НГС, вы опять, за старое?))