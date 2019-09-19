На Учительской грузовик врезался в иномарку — есть пострадавшие

В полиции аварию пообещали прокомментировать аварию позднее. Как сообщается в соцсетях, в аварию попала грузовая «Газель» и Mitsubishi.
«От удара Газель вылетела на тротуар и снесла светофор и дорожное ограждение», — сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщает корреспондент НГС с места происшествия, сейчас на месте работают спасатели МЧС и бригада медиков.
«Автомобиль реанимации недавно уехал. Но пожарные остаются на месте. Полицейские начали асфальт рулеткой мерить», — сказал он.
Сообщение о ДТП поступило дежурному службы 112 в 21:10. «Столкнулись легковой и грузовой автомобили, лобовое столкновение. В легковом автомобиле зажаты люди», — уточнили в службе.
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