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Женщину, ушедшую в лес за грибами, нашли погибшей спустя 5 дней поисков

Волонтёрам помогали пожарные и полиция

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Пенсионерка планировала прогуляться всего несколько часов до наступления темноты и вернуться

Фото: lizaalert.org, Татьяна Фатеева / НГС

Сегодня, 19 сентября, в Колыванском районе Новосибирской области нашли погибшей женщину — 83-летняя пенсионерка ушла за грибами и заблудилась. 

Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня вечером. 

«14 сентября 2019 года ушла в лес за грибами из села Вьюны Колыванского района Новосибирской области. Наши соболезнования семье и близким», — говорится в сообщении волонтёров.

18 сентября к поискам подключились пожарные — 40 спасателей прочёсывали лес под руководством волонтёров, чтобы найти женщину. 

Руководитель отряда Алеся Яблонских поблагодарила всех, кто помогал в поисках пропавшей сибирячки, и попросила быть осторожнее в лесу.

«Пожалуйста, выезжая в лес, позаботьтесь о безопасности своей и своих родных. Грибы не стоят вашей жизни», — подчёркивают в группе поискового отряда.

До этого Алеся Яблонских сообщала, что пенсионерка ушла в лес поздно вечером в субботу. Она хотела прогуляться несколько часов и вернуться до темноты, но заблудилась. 

На прошлой неделе волонтёры искали в лесу недалеко от посёлка Малиновка семью, которая отправилась за грибами.

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грибыпропавшие без вести«Лиза Алерт»

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    19 сен 2019 в 20:00

    С мозгом уже беда в этом возрасте. Уйти прогуляться в лес поздно вечером в сентябре это надо догадаться.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 20:01

    В лес по грибы ходят утром.
    На это есть несколько важных причин.

    ...
    19 сен 2019 в 20:04

    Вот я одного не могу понять.Ладно бабуля, ей было 83 года, могла уже и не соображать.
    Но куда смотрели её родные- дети, внуки?
    Ведь человек уже более чем в преклонном возрасте.Ну любила бабуля грибочки, но ведь же кто то её сопровождать!?