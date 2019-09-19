Женщину, ушедшую в лес за грибами, нашли погибшей спустя 5 дней поисков

18 сентября к поискам подключились пожарные — 40 спасателей прочёсывали лес под руководством волонтёров , чтобы найти женщину.

«14 сентября 2019 года ушла в лес за грибами из села Вьюны Колыванского района Новосибирской области. Наши соболезнования семье и близким», — говорится в сообщении волонтёров.

Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня вечером.

Сегодня, 19 сентября, в Колыванском районе Новосибирской области нашли погибшей женщину — 83-летняя пенсионерка ушла за грибами и заблудилась.

Руководитель отряда Алеся Яблонских поблагодарила всех, кто помогал в поисках пропавшей сибирячки, и попросила быть осторожнее в лесу.

«Пожалуйста, выезжая в лес, позаботьтесь о безопасности своей и своих родных. Грибы не стоят вашей жизни», — подчёркивают в группе поискового отряда.

До этого Алеся Яблонских сообщала, что пенсионерка ушла в лес поздно вечером в субботу. Она хотела прогуляться несколько часов и вернуться до темноты, но заблудилась.

На прошлой неделе волонтёры искали в лесу недалеко от посёлка Малиновка семью, которая отправилась за грибами.

