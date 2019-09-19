Skoda легла на бок после жёсткого столкновения на Бориса Богаткова

Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попали Toyota Camry и Skoda Kodiaq — на место приехала скорая помощь.

Информация о ДТП появилась в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнил пользователь, приславший фотографии, на улице Бориса Богаткова, 73 водитель Skoda Kodiaq не пропустил автомобиль Toyota и от удара опрокинулся набок. На место аварии приехал автомобиль скорой помощи.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД — они оформляют происшествие.