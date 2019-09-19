Рубрики
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 71.24

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 71.24

Все новости

Все новости
Происшествия

Skoda легла на бок после жёсткого столкновения на Бориса Богаткова

На месте работают скорая и сотрудники ГИБДД

Поделиться

464
6 Обсудить

От сильного удара Skoda опрокинулась набок

Фото: vk.com / act54

Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попали Toyota Camry и Skoda Kodiaq — на место приехала скорая помощь.

Информация о ДТП появилась в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнил пользователь, приславший фотографии, на улице Бориса Богаткова, 73 водитель Skoda Kodiaq не пропустил автомобиль Toyota и от удара опрокинулся набок. На место аварии приехал автомобиль скорой помощи. 

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД — они оформляют происшествие.

Сегодня ночью рейсовый автобус из Новосибирска попал в ДТП со встречным Subaru в Шипуновском районе Алтайского края: полицейские сообщают о двух погибших и двух пострадавших.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПполиция

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (6)

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 19:25

    Буквально 10 минут назад проезжал там на своей Тесле. Оценил ситуацию и выписал леща водителю Кодиака!

    Хитрый лис
    19 сен 2019 в 19:28

    Какая то неустойчивая Шкода получилась....

    Qwerty
    19 сен 2019 в 19:23

    Как же уже раздражают прульные ведра попиленные. Запрет нужен на них срочно!