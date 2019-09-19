19 сентября четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 71.24

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 71.24

Все новости

Все новости
Спорт

Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате Европы

Блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев вынужден вернуться в Новосибирск

Поделиться

735
3 Обсудить

Врачи диагностировали у Ильяса Куркаева надрыв связок

Фото: cev.eu

Блокирующий новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев получил травму на чемпионате Европы — спортсмену пришлось покинуть соревнования.

«Ильяс Куркаев не сможет продолжить выступления на чемпионате Европы из-за полученной травмы во время матча Россия – Финляндия. Лечение волейболиста займёт две недели, поэтому чемпионат для него закончен», — говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола. 

Врачи диагностировали у волейболиста надрыв связок левой ноги. Как пояснили представители «Локомотива», травма «не несет серьёзного характера и через пару недель он вновь окажется на площадке».

«Желаю моим дорогим ребятам удачи и успешной зашиты титула чемпионата Европы. Большое спасибо говорю всем людям за слова поддержки в мой адрес, я видел все ваши комментарии и прочитал все сообщения! Ваша поддержка, ваше внимание и ваши добрые пожелания заряжают мощной энергией. Я вернусь ещё сильней и лучше во всем, чтобы радовать вас новыми победами. Всех обнимаю. Сейчас сажусь в самолёт и лечу домой к любимой семье. Буду тщательно восстанавливаться и поддерживать команду через экран телевизора. Увидимся в клубном сезоне», — в соцсетях Ильяс Куркаев поблагодарил за поддержку и пожелал команде удачно выступить в предстоящих матчах.

На этой неделе также не повезло двукратному олимпийскому борцу Роману Власову — на чемпионате мира он не прошёл дальше 1/8.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Чемпионат ЕвропыВолейбол

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 19:03

    Какой симпатичный волейболист. Выздоравливай! ;)

    Алексей
    19 сен 2019 в 19:13

    Вот у вас зажигание!...
    Он ее еще позавчера получил, вчера уже из расположения команды игру смотрел, правда, с костыльком.
    Ильяс, заживай поскорей и поосторожнее на приземлениях!
    Всех благ

    19 сен 2019 в 19:01

    Больше никто сегодня из новосибирцев травмы не получил?