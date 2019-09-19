Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате Европы

«Ильяс Куркаев не сможет продолжить выступления на чемпионате Европы из-за полученной травмы во время матча Россия – Финляндия. Лечение волейболиста займёт две недели, поэтому чемпионат для него закончен», — говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола.

«Желаю моим дорогим ребятам удачи и успешной зашиты титула чемпионата Европы. Большое спасибо говорю всем людям за слова поддержки в мой адрес, я видел все ваши комментарии и прочитал все сообщения! Ваша поддержка, ваше внимание и ваши добрые пожелания заряжают мощной энергией. Я вернусь ещё сильней и лучше во всем, чтобы радовать вас новыми победами. Всех обнимаю. Сейчас сажусь в самолёт и лечу домой к любимой семье. Буду тщательно восстанавливаться и поддерживать команду через экран телевизора. Увидимся в клубном сезоне», — в соцсетях Ильяс Куркаев поблагодарил за поддержку и пожелал команде удачно выступить в предстоящих матчах.

На этой неделе также не повезло двукратному олимпийскому борцу Роману Власову — на чемпионате мира он не прошёл дальше 1/8.