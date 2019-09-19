2ГИС обновился. Теперь там одна большая карта и каталог товаров в магазинах

2ГИС представил новую, пятую версию своих карт — границы между городами пропали, а на карте теперь показывают товары с ценами. Новую версию представили сегодня, 19 сентября, на презентации в кинотеатре «Победа». Как рассказал НГС основатель и генеральный директор 2ГИС Александр Сысоев, над обновлённым сервисом компания работала два года. «Мы перестаём быть просто городским справочником организаций — мы переходим к покрытию всей страны, мелкие города будут тоже добавляться. <...> В части справочника мы добавляем товарный каталог, и это совершенно прямой путь к тому, чтобы купить, заплатить и заказать что-то прямо из приложения», — рассказал Александр Сысоев.



Самое заметное изменение коснулось карт в онлайн-версиях и в приложении: если раньше сервис показывал карту только одного города, то теперь там одна сплошная карта России. Это позволило добавить функцию построения маршрута между городами. Кроме того, как заверяют в компании, карты в обновлённом мобильном приложении стали занимать на 10% меньше памяти телефона — за счёт нового движка Zenith. На картах также появились индивидуальные для каждого пользователя отметки мест, которые он чаще всего посещает. Помимо этого, в справочнике 2ГИС появился каталог товаров — теперь сервис позволяет искать не только товары с ценами, но и места, где они продаются. Цены добавляют владельцы магазинов, а также сами пользователи через приложение для кешбэка «Чек», которое 2ГИС запустил год назад. «Если набрать в поисковой строке, например, "дрель" и перейти на вкладку "Товары" — откроется список моделей, которые есть в продаже, с их стоимостью. В мобильной версии можно сравнивать цены в списке или кликнуть на конкретный товар и увидеть цены на карте», — рассказали в компании. Сейчас в справочнике можно найти товары в офлайн-магазинах строительных и отделочных материалов, сантехники, авто- и электротоваров, а также кофе и подгузники — список будут пополнять.