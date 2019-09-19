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2ГИС обновился. Теперь там одна большая карта и каталог товаров в магазинах

Новый сервис заработал сегодня

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Обновлённый сервис представил лично основатель 2ГИС Александр Сысоев 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

2ГИС представил новую, пятую версию своих карт — границы между городами пропали, а на карте теперь показывают товары с ценами.

Новую версию представили сегодня, 19 сентября, на презентации в кинотеатре «Победа». Как рассказал НГС основатель и генеральный директор 2ГИС Александр Сысоев, над обновлённым сервисом компания работала два года. 

«Мы перестаём быть просто городским справочником организаций — мы переходим к покрытию всей страны, мелкие города будут тоже добавляться. <...> В части справочника мы добавляем товарный каталог, и это совершенно прямой путь к тому, чтобы купить, заплатить и заказать что-то прямо из приложения», — рассказал Александр Сысоев.

Самое заметное изменение коснулось карт в онлайн-версиях и в приложении: если раньше сервис показывал карту только одного города, то теперь там одна сплошная карта России. Это позволило добавить функцию построения маршрута между городами. Кроме того, как заверяют в компании, карты в обновлённом мобильном приложении стали занимать на 10% меньше памяти телефона — за счёт нового движка Zenith. На картах также появились индивидуальные для каждого пользователя отметки мест, которые он чаще всего посещает.

Помимо этого, в справочнике 2ГИС появился каталог товаров — теперь сервис позволяет искать не только товары с ценами, но и места, где они продаются. Цены добавляют владельцы магазинов, а также сами пользователи через приложение для кешбэка «Чек», которое 2ГИС запустил год назад

«Если набрать в поисковой строке, например, "дрель" и перейти на вкладку "Товары" — откроется список моделей, которые есть в продаже, с их стоимостью. В мобильной версии можно сравнивать цены в списке или кликнуть на конкретный товар и увидеть цены на карте», — рассказали в компании. Сейчас в справочнике можно найти товары в офлайн-магазинах строительных и отделочных материалов, сантехники, авто- и электротоваров, а также кофе и подгузники — список будут пополнять.

Поиск товаров уже работает в мобильном приложении для iOS и Android, а также в онлайн-версии на новой 3D-карте на beta.2gis.ru, которую презентовали зимой. Новая «бесшовная» карта также доступна в онлайн-версии — в приложениях для смартфонов её запустят в ноябре. 

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 20:44

    Почему нет легкой версии чисто по Новосибу без всяких 3д и лишней информации, только карта, транспорт, справочник организаций

    19 сен 2019 в 20:52

    Что могу сказать, молодец дяденька и вся его команда. Так держать!

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 20:56

    лайфхак: у меня на планшете отключены все обновления. Поэтому все эти идиотские обновления/ухудшения я даже не вижу :) Исключение - Вотсап, он без обновления не работает.