На Северо-Чемском открыли детский городок за 2,5 миллиона рублей

Новый детский комплекс получил название «Бригантина»
Фото: Стас Соколов / НГС
На площадке перед жилой девятиэтажной в Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе Новосибирска построили новый детский городок, который получил название «Бригантина». Старый, построенный при участии модели Натальи Водяновой, в прошлом году снесли, поскольку у него закончился срок службы.
Новый комплекс под названием «Бригантина», как и его предшественник, имеет форму двухмачтового корабля. Со второй «палубы» спускаются горки, попасть наверх можно по лестницам или специальным зонам для лазанья. По данным мэрии, на него потратили 2,5 миллиона рублей из бюджета.
Вся площадка, на которой установлен комплекс, покрыта толстым, мягким полимерным покрытием, которое слегка пружинит под ногами.
Кроме корабля на площадке установлен ещё один комплекс из горок поменьше, качели, игрушечная техника и горки для самых маленьких детей.
Днём в четверг, 19 сентября, когда корреспондент НГС прибыл на объект, оттуда как раз вышли молодые люди с метлами и совками, закончившие уборку. После этого ворота были закрыты на цепь до официального открытия с участием первых лиц города.
Детский городок в форме корабля был построен здесь в 2008 году, средства на это тогда выделил фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». Городок простоял почти 10 лет, однако весной 2018 года его демонтировали. Городские власти тогда объяснили это решение тем, что у комплекса вышел срок эксплуатации и он перестал быть безопасным для детей.
Первые горки и качели появились на площадке осенью прошлого года, но центральное пространство этой игровой зоны оставалось свободным. О том, что здесь поставят новый детский городок в форме корабля, было объявлено этой весной. Новый комплекс получил название «Бригантина» и должен был обойтись в 3,5 миллиона рублей.