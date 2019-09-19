На Северо-Чемском открыли детский городок за 2,5 миллиона рублей

На площадке перед жилой девятиэтажной в Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе Новосибирска построили новый детский городок, который получил название «Бригантина». Старый, построенный при участии модели Натальи Водяновой, в прошлом году снесли, поскольку у него закончился срок службы.



С момента строительства первого детского комплекса в округе появилось несколько новых многоквартирных домов Фото: Стас Соколов / НГС

Новый комплекс под названием «Бригантина», как и его предшественник, имеет форму двухмачтового корабля. Со второй «палубы» спускаются горки, попасть наверх можно по лестницам или специальным зонам для лазанья. По данным мэрии, на него потратили 2,5 миллиона рублей из бюджета.



На верхнюю «палубу» можно попасть самыми разными способами Фото: Стас Соколов / НГС

Вся площадка, на которой установлен комплекс, покрыта толстым, мягким полимерным покрытием, которое слегка пружинит под ногами.



Вся площадка комплекса застелена мягким, толстым покрытием Фото: Стас Соколов / НГС

Кроме корабля на площадке установлен ещё один комплекс из горок поменьше, качели, игрушечная техника и горки для самых маленьких детей.



Кроме «Бригантины» на площадке появились качели Фото: Стас Соколов / НГС

Днём в четверг, 19 сентября, когда корреспондент НГС прибыл на объект, оттуда как раз вышли молодые люди с метлами и совками, закончившие уборку. После этого ворота были закрыты на цепь до официального открытия с участием первых лиц города.



После того как были закончены подготовительные работы, ворота комплекса заперли до прибытия чиновников Фото: Стас Соколов / НГС

Детский городок в форме корабля был построен здесь в 2008 году, средства на это тогда выделил фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». Городок простоял почти 10 лет, однако весной 2018 года его демонтировали. Городские власти тогда объяснили это решение тем, что у комплекса вышел срок эксплуатации и он перестал быть безопасным для детей.



Комплекс обошёлся в 2,5 миллиона рублей Фото: Стас Соколов / НГС