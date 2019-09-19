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На Северо-Чемском открыли детский городок за 2,5 миллиона рублей

Раньше тут стоял парусник, который открывала модель Наталья Водянова

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Новый детский комплекс получил название «Бригантина»

Фото: Стас Соколов / НГС

На площадке перед жилой девятиэтажной в Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе Новосибирска построили новый детский городок, который получил название «Бригантина». Старый, построенный при участии модели Натальи Водяновой, в прошлом году снесли, поскольку у него закончился срок службы.

С момента строительства первого детского комплекса в округе появилось несколько новых многоквартирных домов

С момента строительства первого детского комплекса в округе появилось несколько новых многоквартирных домов

Новый комплекс под названием «Бригантина», как и его предшественник, имеет форму двухмачтового корабля. Со второй «палубы» спускаются горки, попасть наверх можно по лестницам или специальным зонам для лазанья. По данным мэрии, на него потратили 2,5 миллиона рублей из бюджета. 

На верхнюю «палубу» можно попасть самыми разными способами

На верхнюю «палубу» можно попасть самыми разными способами

Вся площадка, на которой установлен комплекс, покрыта толстым, мягким полимерным покрытием, которое слегка пружинит под ногами.

Вся площадка комплекса застелена мягким, толстым покрытием

Вся площадка комплекса застелена мягким, толстым покрытием

Кроме корабля на площадке установлен ещё один комплекс из горок поменьше, качели, игрушечная техника и горки для самых маленьких детей.

Кроме «Бригантины» на площадке появились качели

Кроме «Бригантины» на площадке появились качели

Днём в четверг, 19 сентября, когда корреспондент НГС прибыл на объект, оттуда как раз вышли молодые люди с метлами и совками, закончившие уборку. После этого ворота были закрыты на цепь до официального открытия с участием первых лиц города.

После того как были закончены подготовительные работы, ворота комплекса заперли до прибытия чиновников&nbsp;

После того как были закончены подготовительные работы, ворота комплекса заперли до прибытия чиновников 

Детский городок в форме корабля был построен здесь в 2008 году, средства на это тогда выделил фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». Городок простоял почти 10 лет, однако весной 2018 года его демонтировали. Городские власти тогда объяснили это решение тем, что у комплекса вышел срок эксплуатации и он перестал быть безопасным для детей.

Комплекс обошёлся в 2,5 миллиона рублей

Комплекс обошёлся в 2,5 миллиона рублей

Первые горки и качели появились на площадке осенью прошлого года, но центральное пространство этой игровой зоны оставалось свободным. О том, что здесь поставят новый детский городок в форме корабля, было объявлено этой весной. Новый комплекс получил название «Бригантина» и должен был обойтись в 3,5 миллиона рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    замдиректора
    19 сен 2019 в 17:08

    Уф, очередной пусть маленький, но распил.

    19 сен 2019 в 17:07

    Если бы за этими комплексами следили, вовремя подтягивали, смазывали все механизмы и крепления, тогда бы намного дольше служили, но это не интересно властям. Им куда интереснее купить новый объект через карманную контору, чтобы прибыль себе положить

    19 сен 2019 в 17:03

    Старый комплекс тоже назывался "Бригантина", и выглядел получше, на новом даже на лестницах сэкономили.