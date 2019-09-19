С навесами и горками-кубиками: как будет выглядеть новый детский сад на Охотской

Сейчас подрядчик начинает строить третий этаж садика
Фото: Карен Мовсесян
Детский садик на Охотской в Заельцовском районе Новосибирска закончат строить до конца 2019 года — там будут построены теневые навесы и горки в виде двух кубических блоков.
Как сообщил корреспонденту НГС креативный директор ГК «Стрижи» Карен Мовсесян, новый детский садик закончат строить уже в этом году — 31 декабря.
«Проект детского сада предусматривает строительство здания с переменной этажностью от двух до трёх этажей и обустройство игровых площадок с теневыми навесами для 10 групп. Общая площадь строящегося здания составляет 4 тысячи кв. м, учтена доступность для маломобильных групп населения», — сообщил Мовсесян.
Он уточнил, что всего на детский садик будет потрачен 161 миллион рублей. Здание рассчитано на 200 мест.
Недавно правительство Новосибирской области заказало подготовку фундамента и озеленение для территории детского садика. На это власти хотят потратить почти 32 миллиона рублей. При этом в документах закупки уточнялось, что в детском садике будет пассажирский лифт.