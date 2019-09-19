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Город

С навесами и горками-кубиками: как будет выглядеть новый детский сад на Охотской

В садике будет лифт, а на территории поставят разноцветные кубические тенты и площадки

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Сейчас подрядчик начинает строить третий этаж садика

Фото: Карен Мовсесян 

Детский садик на Охотской в Заельцовском районе Новосибирска закончат строить до конца 2019 года — там будут построены теневые навесы и горки в виде двух кубических блоков.

Как сообщил корреспонденту НГС креативный директор ГК «Стрижи» Карен Мовсесян, новый детский садик закончат строить уже в этом году — 31 декабря.

«Проект детского сада предусматривает строительство здания с переменной этажностью от двух до трёх этажей и обустройство игровых площадок с теневыми навесами для 10 групп. Общая площадь строящегося здания составляет 4 тысячи кв. м, учтена доступность для маломобильных групп населения», — сообщил Мовсесян.

У детского садика появятся разноцветные теневые навесы и игровые площадки из кубических секций

У детского садика появятся разноцветные теневые навесы и игровые площадки из кубических секций

Он уточнил, что всего на детский садик будет потрачен 161 миллион рублей. Здание рассчитано на 200 мест. 

Недавно правительство Новосибирской области заказало подготовку фундамента и озеленение для территории детского садика. На это власти хотят потратить почти 32 миллиона рублей. При этом в документах закупки уточнялось, что в детском садике будет пассажирский лифт.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Лелик
    19 сен 2019 в 17:50

    Вот застройщики всегда нормальные сады строят, новшества какие то придумывают. Только почему городские власти самостоятельно не могут добиться этого?

    Точняк
    19 сен 2019 в 17:50

    Отдельные кластеры для сотрудников ЧОПа предусмотрены в плане? Ведь безопасность должна быть на первом месте.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 17:49

    А мэрия сама не может профинансировать строительство садика? Почему кто то нам сады строит? Куда бюджет уходит то?