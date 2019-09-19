Рейс «Аэрофлота» в Москву вылетел из Толмачёво с 11-часовым опозданием

Днём 19 сентября из Новосибирска в Москву вылетел рейс СУ 1549 авиакомпании «Аэрофлот» — самолёт задержался в Толмачёво на 11 часов по техническим причинам.

Согласно информации онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолёт должен был вылететь в Москву в 5:50, но из-за технических неполадок вылет задержался до 16:30.

«На рейс зарегистрировано 126 пассажиров, которым предоставляются необходимые услуги (прохладительные напитки, питание и прочее). Вместе с тем установлено, что в гостиницах размещено только 10 пассажиров, остальные находятся в аэропорту Толмачево. По данным авиакомпании, заселение пассажиров не осуществлено ввиду отсутствия свободных мест в ближайших гостиницах», — сообщали ранее на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.