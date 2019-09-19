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Дороги и транспорт

Рейс «Аэрофлота» в Москву вылетел из Толмачёво с 11-часовым опозданием

На рейс зарегистрировались более 120 пасссажиров

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Рейс должен был вылететь из Новосибирска в 5:50

Фото: Александр Ощепков / НГС

Днём 19 сентября из Новосибирска в Москву вылетел рейс СУ 1549 авиакомпании «Аэрофлот» — самолёт задержался в Толмачёво на 11 часов по техническим причинам.

Согласно информации онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолёт должен был вылететь в Москву в 5:50, но из-за технических неполадок вылет задержался до 16:30.

«На рейс зарегистрировано 126 пассажиров, которым предоставляются необходимые услуги (прохладительные напитки, питание и прочее). Вместе с тем установлено, что в гостиницах размещено только 10 пассажиров, остальные находятся в аэропорту Толмачево. По данным авиакомпании, заселение пассажиров не осуществлено ввиду отсутствия свободных мест в ближайших гостиницах», — сообщали ранее на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сейчас прокуратура проводит проверку исполнения закона о соблюдении прав пассажиров.

Утром во вторник, 17 сентября, пассажиры в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили длинную очередь у входа в зону контроля во внутреннем терминале. В аэропорту рассказали, что очередь из-за нескольких групп туристов из КНР.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    19 сен 2019 в 16:59

    билет дорогой?:))работаю санитаркой в больнице!воспитываю сына одна!смогу купить?

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 16:58

    чо все ноете?..:((гуляйте отдыхайте на холяву..:)) он клюзив тагиллллллллл:))

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 17:09

    Зато пожрали нахаляву дошик.