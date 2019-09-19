Пойму Нижней Ельцовки готовят к застройке — тут можно строить высотное жильё

Участки расположены вдоль русла Нижней Ельцовки от Бердского шоссе до улицы Экваторной. На них предусмотрено комплексное строительство, в том числе жилья, отметили в пресс-службе правительства. По данным публичной кадастровой карты, все они предназначены для строительства жилья, в том числе высотных домов.

В разработке находятся 6 участков площадью 10,5 га, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области в ответ на запрос НГС.

В пресс-службе добавили, что территория входит в границы развития Новосибирского научного центра (ННЦ). В то же время, по материалам минстроя Новосибирской области, которые презентовали в правительстве в конце августа, здесь не предусмотрено никаких проектов развития научной, инновационной, образовательной структуры ННЦ, высокотехнологичных производств или транспортной инфраструктуры научного центра.



Что касается территорий, которые входят в границы «Академгородка 2.0» и которые планируют привлечь для развития научно-технологического комплекса, то в правительстве подготовили проекты писем за подписью губернатора в адрес АО «ДОМ.РФ» и зампреда правительства России Виталия Мутко с просьбой учитывать развитие проекта в Новосибирске.



Корреспондент НГС также направила запрос в ДОМ.РФ с просьбой уточнить, получали ли там какие-то письма из правительства Новосибирской области относительно участков в Нижней Ельцовке.



Один из участков в пойме Нижней Ельцовки агентство ДОМ.РФ выставило на торги в начале сентября. Местные жители рассказали НГС, что пытаются оспорить перспективную застройку уже 7 лет и намерены дойти до Верховного суда.

