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Недвижимость

Пойму Нижней Ельцовки готовят к застройке — тут можно строить высотное жильё

К торгам готовят 6 участков общей площадью 10,5 га

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Местные жители надеются сохранить зелёную зону в пойме речки, но планы на неё уже фактически сформированы

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Практически всю пойму малой реки Нижняя Ельцовка в Советском районе Новосибирска готовят к застройке. 

В разработке находятся 6 участков площадью 10,5 га, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области в ответ на запрос НГС.

Участки расположены вдоль русла Нижней Ельцовки от Бердского шоссе до улицы Экваторной. На них предусмотрено комплексное строительство, в том числе жилья, отметили в пресс-службе правительства. По данным публичной кадастровой карты, все они предназначены для строительства жилья, в том числе высотных домов.

В пресс-службе добавили, что территория входит в границы развития Новосибирского научного центра (ННЦ). В то же время, по материалам минстроя Новосибирской области, которые презентовали в правительстве в конце августа, здесь не предусмотрено никаких проектов развития научной, инновационной, образовательной структуры ННЦ, высокотехнологичных производств или транспортной инфраструктуры научного центра.

Что касается территорий, которые входят в границы «Академгородка 2.0» и которые планируют привлечь для развития научно-технологического комплекса, то в правительстве подготовили проекты писем за подписью губернатора в адрес АО «ДОМ.РФ» и зампреда правительства России Виталия Мутко с просьбой учитывать развитие проекта в Новосибирске.

Корреспондент НГС также направила запрос в ДОМ.РФ с просьбой уточнить, получали ли там какие-то письма из правительства Новосибирской области относительно участков в Нижней Ельцовке.

Один из участков в пойме Нижней Ельцовки агентство ДОМ.РФ выставило на торги в начале сентября. Местные жители рассказали НГС, что пытаются оспорить перспективную застройку уже 7 лет и намерены дойти до Верховного суда.

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ДОМ.РФРосимуществоНижняя Ельцовка

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    КОММЕНТАРИИ (42)

    Спок
    19 сен 2019 в 17:34

    ДЫР-КУ! Дырку вначале расширьте и сделайте нормальный выезд.

    да-да
    19 сен 2019 в 17:36

    Локоть, стратег близорукий, развязку сделай сначала.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 17:34

    Всяко лучше чем бесхозная территория... Обустроят все, сделают конфетку, местные ещё рады будут