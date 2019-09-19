Таксистам объявили войну: московский каршеринг привёз в Новосибирск 150 новеньких «Фольксвагенов»

Московская служба каршеринга «Делимобиль» привезла в Новосибирск 150 новых автомобилей Volkswagen Polo. Ранее у этой компании имелось в городе 100 Hyundai Solaris — это машины с пробегом, уже работавшие на улицах столицы.

Volkswagen Polo представлены уже в новой бело-зеленой окраске в стиле приложения для смартфона. Старые машины были серо-оранжевыми.

«Целых 150 Volkswagen Polo, только с конвейера. У всех автомобилей коробка-автомат», — уточнили в службе поддержки каршеринга «Делимобиль».