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Таксистам объявили войну: московский каршеринг привёз в Новосибирск 150 новеньких «Фольксвагенов»

При этом стоимость аренды новых машин выросла

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Volkswagen Polo только сошли с конвейера

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Московская служба каршеринга «Делимобиль» привезла в Новосибирск 150 новых автомобилей Volkswagen Polo. Ранее у этой компании имелось в городе 100 Hyundai Solaris — это машины с пробегом, уже работавшие на улицах столицы. 

Volkswagen Polo представлены уже в новой бело-зеленой окраске в стиле приложения для смартфона. Старые машины были серо-оранжевыми. 

«Целых 150 Volkswagen Polo, только с конвейера. У всех автомобилей коробка-автомат», — уточнили в службе поддержки каршеринга «Делимобиль». 

В салоне автомобиля еще чисто и свежо

В салоне автомобиля еще чисто и свежо

Как убедился авторедактор НГС, взяв одну машину в аренду, новые Polo представлены в простой комплектации со штампованными дисками без колпаков, пластиковым рулем, кондиционером, передними стеклоподъемниками и аудиосистемой. Год выпуска — 2019-й, мотор 1,6-литровый мощностью 110 л. с., пробег 370 километров. Машины поставлены на учет в Новосибирской области, номера — 154-е.

Стоимость аренды новых Volkswagen Polo составляет 9 рублей в минуту по тарифу «Сказка» (со страховкой). Это на 1 рубль дороже, чем аренда Hyundai Solaris. 

Парк каршеринга вырос до 300 авто

Парк каршеринга вырос до 300 авто

С появлением этих 150 машин каршериновый парк Новосибирска увеличился примерно до 300 единиц. 

Помимо «Делимобиля» в Новосибирске работает небольшой каршеринг Cars7, который использует новые Hyundai Solaris, Renault Logan и Nissan Almera. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    19 сен 2019 в 23:47

    В нашем чопе гбр использует только бронированые автомобили. Заказываем у производителя.

    19 сен 2019 в 23:47

    Это не таксистам войну объявили, а всем водителям !

    20 сен 2019 в 00:08

    Я на своей Тесле с опаской объезжаю каршеринговые машины и такси.