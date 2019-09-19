Таксистам объявили войну: московский каршеринг привёз в Новосибирск 150 новеньких «Фольксвагенов»

Volkswagen Polo только сошли с конвейера
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
Московская служба каршеринга «Делимобиль» привезла в Новосибирск 150 новых автомобилей Volkswagen Polo. Ранее у этой компании имелось в городе 100 Hyundai Solaris — это машины с пробегом, уже работавшие на улицах столицы.
Volkswagen Polo представлены уже в новой бело-зеленой окраске в стиле приложения для смартфона. Старые машины были серо-оранжевыми.
«Целых 150 Volkswagen Polo, только с конвейера. У всех автомобилей коробка-автомат», — уточнили в службе поддержки каршеринга «Делимобиль».
Как убедился авторедактор НГС, взяв одну машину в аренду, новые Polo представлены в простой комплектации со штампованными дисками без колпаков, пластиковым рулем, кондиционером, передними стеклоподъемниками и аудиосистемой. Год выпуска — 2019-й, мотор 1,6-литровый мощностью 110 л. с., пробег 370 километров. Машины поставлены на учет в Новосибирской области, номера —
Стоимость аренды новых Volkswagen Polo составляет 9 рублей в минуту по тарифу «Сказка» (со страховкой). Это на 1 рубль дороже, чем аренда Hyundai Solaris.
С появлением этих 150 машин каршериновый парк Новосибирска увеличился примерно до 300 единиц.
Помимо «Делимобиля» в Новосибирске работает небольшой каршеринг Cars7, который использует новые Hyundai Solaris, Renault Logan и Nissan Almera.
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