Суд отменил приговор бывшему главному следователю Бердска

Новосибирский облсуд отменил обвинительный приговор экс-заместителю начальника бердского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину и двум его бывшим коллегам, которые получили сроки в колонии за мошенничество и другие преступления.

Теперь Бердский городской суд должен заново рассмотреть уголовное дело.

Отметки о том, что обвинительный приговор Алексею Зорину, Богдану Кравчуку и Ивану Мощенко отменён, появились в карточке дела на сайте апелляционной инстанции.

«Отменили приговор по нашему представлению, поскольку Бердский городской суд допустил процессуальные нарушения при вынесении приговора», — пояснил корреспонденту НГС старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.



Алексея Зорина вместе с его коллегами задержали в начале марта. А уже 26 июня Бердский городской суд вынес им обвинительный приговор, признав всех троих виновными в мошенничестве. Кроме того, Ивана Мощенко признали виновным в присвоении денег и служебном подлоге, а Богдана Кравчука — в легализации денежных средств. Дело рассматривалось в особом порядке. Все подсудимые получили сроки в колонии общего режима.

«В суде установлено, что сотрудники полиции в феврале 2019 года после задержания гражданина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотиков", поместили его автомобиль "Мицубиси Аутлендер" на штраф-стоянку для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий», — сообщали ранее в прокуратуре Новосибирской области.

После этого, по данным прокуратуры, полицейским удалось убедить потерпевшего продать машину задним числом подставному лицу по заниженной цене — за 400 тысяч рублей. При этом, согласно заключению эксперта, реальная рыночная цена машины превышала 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем «Мицубиси» был перепродан за 900 тысяч рублей. Полученную «прибыль» от продажи машины полицейские разделили между собой.

