Суд отменил приговор бывшему главному следователю Бердска

Бердский городской суд должен заново рассмотреть уголовное дело Алексея Зорина и его бывших коллег
Фото: «Бердск Онлайн» / berdsk-online.ru
Новосибирский облсуд отменил обвинительный приговор экс-заместителю начальника бердского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину и двум его бывшим коллегам, которые получили сроки в колонии за мошенничество и другие преступления.
Теперь Бердский городской суд должен заново рассмотреть уголовное дело.
Отметки о том, что обвинительный приговор Алексею Зорину, Богдану Кравчуку и Ивану Мощенко отменён, появились в карточке дела на сайте апелляционной инстанции.
«Отменили приговор по нашему представлению, поскольку Бердский городской суд допустил процессуальные нарушения при вынесении приговора», — пояснил корреспонденту НГС старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Алексея Зорина вместе с его коллегами задержали в начале марта. А уже 26 июня Бердский городской суд вынес им обвинительный приговор, признав всех троих виновными в мошенничестве. Кроме того, Ивана Мощенко признали виновным в присвоении денег и служебном подлоге, а Богдана Кравчука — в легализации денежных средств. Дело рассматривалось в особом порядке. Все подсудимые получили сроки в колонии общего режима.
«В суде установлено, что сотрудники полиции в феврале 2019 года после задержания гражданина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотиков", поместили его автомобиль "Мицубиси Аутлендер" на штраф-стоянку для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий», — сообщали ранее в прокуратуре Новосибирской области.
После этого, по данным прокуратуры, полицейским удалось убедить потерпевшего продать машину задним числом подставному лицу по заниженной цене — за 400 тысяч рублей. При этом, согласно заключению эксперта, реальная рыночная цена машины превышала 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем «Мицубиси» был перепродан за 900 тысяч рублей. Полученную «прибыль» от продажи машины полицейские разделили между собой.
Кроме того, по данным гособвинения, при осмотре машины сотрудник полиции изъял больше 40 тысяч рублей и банковскую карту. Полицейский должен был приобщить их к уголовному делу в качестве доказательств. Но при составлении протокола досмотра машины он указал другую сумму обнаруженных денег — 8500 рублей, неучтенные деньги присвоил себе, а банковскую карту отдал знакомой задержанного. Также следователи установили, что один из обвиняемых после получения доли от продажи машины положил деньги на свой банковский счет и оплатил долги по кредитному договору.
По словам Дмитрия Лямкина, не все подсудимые полностью признавали свою вину, а это значит, что Бердский городской суд должен был рассматривать уголовное дело не в особом, а в общем порядке. Из-за этого гособвинение настояло на отмене приговора.
«Теперь областной суд отменил приговор, а дело направил в Бердский городской суд для рассмотрения по существу в общем порядке», — уточнил Дмитрий Лямкин.