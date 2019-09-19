Фоторепортаж: тысячи новосибирцев каждый день стоят в очереди к святым мощам

В середине сентября в Вознесенский собор в Новосибирске привезли ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского — теперь каждый день к нему выстраиваются огромные очереди.



Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Вознесенский кафедральный собор 15 сентября, святыня пробудет в храме до 25 сентября. Как сообщается на сайте Новосибирской митрополии, поклониться святыне можно ежедневно с 7:00 до 21:00.



«Несмотря на то, что очередь внушительная и растянулась по всей приходской площади, поток двигается быстро, верующих с маленькими детьми, пожилых людей пропускают вперёд. При ожидании в очереди можно читать молитвы или житие святителя», — отмечает епархиальный медиацентр.

