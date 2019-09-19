Фоторепортаж: тысячи новосибирцев каждый день стоят в очереди к святым мощам

Православные новосибирцы каждый день стоят в очередях в собор, чтобы увидеть святыню
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В середине сентября в Вознесенский собор в Новосибирске привезли ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского — теперь каждый день к нему выстраиваются огромные очереди.
Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Вознесенский кафедральный собор 15 сентября, святыня пробудет в храме до 25 сентября. Как сообщается на сайте Новосибирской митрополии, поклониться святыне можно ежедневно с 7:00 до 21:00.
«Несмотря на то, что очередь внушительная и растянулась по всей приходской площади, поток двигается быстро, верующих с маленькими детьми, пожилых людей пропускают вперёд. При ожидании в очереди можно читать молитвы или житие святителя», — отмечает епархиальный медиацентр.
По информации митрополии, все дни пребывания ковчега для верующих размещены палатки с горячим чаем и выпечкой.
«На территории храма дежурят волонтёры и представители казачества, а также сестры милосердия», — пишет медиацентр.
Христианский святой Спиридон Тримифунтский жил в 270–348 годах, он почитается как чудотворец. Как пишет православный сайт «Правмир», Спиридон Тримифунтский совершил множество чудес — считается, что после его молитвы во время продолжительной засухи и голода на Кипре пошли дожди и бедствие прекратилось. Святитель также исцелил тяжелобольного императора Констанция и мог вернуть мёртвых к жизни, рассказывает «Правмир».
Видео: Густаво Зырянов
Ранее в Новосибирск привозили ещё одну православную святыню — старинную икону Божьей Матери. Ей пришли поклониться сотни новосибирцев, они выстроились в длинную очередь к храму на улице Богдана Хмельницкого.