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Фоторепортаж: тысячи новосибирцев каждый день стоят в очереди к святым мощам

С утра до вечера православные горожане идут в Вознесенский собор, чтобы поклониться святыне

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Православные новосибирцы каждый день стоят в очередях в собор, чтобы увидеть святыню

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В середине сентября в Вознесенский собор в Новосибирске привезли ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского — теперь каждый день к нему выстраиваются огромные очереди.

Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Вознесенский кафедральный собор 15 сентября, святыня пробудет в храме до 25 сентября. Как сообщается на сайте Новосибирской митрополии, поклониться святыне можно ежедневно с 7:00 до 21:00.

«Несмотря на то, что очередь внушительная и растянулась по всей приходской площади, поток двигается быстро, верующих с маленькими детьми, пожилых людей пропускают вперёд. При ожидании в очереди можно читать молитвы или житие святителя», — отмечает епархиальный медиацентр.

Ковчег&nbsp;с мощами святителя Спиридона Тримифунтского пробудет в Новосибирске десять дней

Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского пробудет в Новосибирске десять дней

В митрополии заверили, что очередь движется быстро. Кроме того, верующим предлагают на площади горячий чай

В митрополии заверили, что очередь движется быстро. Кроме того, верующим предлагают на площади горячий чай

По информации митрополии, все дни пребывания ковчега для верующих размещены палатки с горячим чаем и выпечкой.

«На территории храма дежурят волонтёры и представители казачества, а также сестры милосердия», — пишет медиацентр.

В очереди можно читать молитвы или житие святителя, отмечают в епархиальном медиацентре

В очереди можно читать молитвы или житие святителя, отмечают в епархиальном медиацентре

Святой Спиридон считается чудотворцем у православных христиан&nbsp;

Святой Спиридон считается чудотворцем у православных христиан 

Мощи святителя&nbsp;Спиридона Тримифунтского&nbsp;хранятся на острове Корфу&nbsp;

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского хранятся на острове Корфу 

Мощи святого Спиридона сохраняют температуру и мягкость тела живого человека, утверждают православные христиане. Его феномен даже изучали учёные&nbsp;

Мощи святого Спиридона сохраняют температуру и мягкость тела живого человека, утверждают православные христиане. Его феномен даже изучали учёные 

Христианский святой Спиридон Тримифунтский жил в 270–348 годах, он почитается как чудотворец. Как пишет православный сайт «Правмир», Спиридон Тримифунтский совершил множество чудес — считается, что после его молитвы во время продолжительной засухи и голода на Кипре пошли дожди и бедствие прекратилось. Святитель также исцелил тяжелобольного императора Констанция и мог вернуть мёртвых к жизни, рассказывает «Правмир».

Видео: Густаво Зырянов

Ранее в Новосибирск привозили ещё одну православную святыню — старинную икону Божьей Матери. Ей пришли поклониться сотни новосибирцев, они выстроились в длинную очередь к храму на улице Богдана Хмельницкого.

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    КОММЕНТАРИИ (59)

    я не робот
    19 сен 2019 в 15:18

    По моему видно, что за традиционные ценности выступает больше людей, чем за либеральные "новшества".

    19 сен 2019 в 15:24

    Потратьте это время на спорт, здоровее будете.

    Она
    19 сен 2019 в 15:25

    Каждый целует эту коробочку, сколько там микробов? СЭС, ау! Вам тут много работы