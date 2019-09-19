Из новосибирского автовокзала эвакуировали пассажиров и персонал

В пресс-службе МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт вызова, но не смогли уточнить причину, посоветовав обратиться в МВД. В полиции пообещали предоставить информацию об эвакуации позднее.

«Людей пускают в обход автовокзала с билетами. Само здание закрыто. Некоторые рейсы отложили», — написала она.

Как сообщила корреспонденту НГС очевидица Татьяна, всех пассажиров вывели из здания из-за забытой сумки.

Директор автовокзала Сергей Ермаков не стал разговаривать с корреспондентом НГС, сказав, что у него нет на это времени.

Позднее в пресс-службе МВД подтвердили информацию очевидцев — пассажиров вывели из здания из-за забытых вещей. «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают их владельца. Автовокзал работает в штатном режиме», — сообщили в полиции.

17 сентября похожая эвакуация началась из торгового центра «МЕГА» — объявление об эвакуации прозвучало по громкой связи.