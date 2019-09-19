Рубрики
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 64.43
eur 71.24

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 64.43
eur 71.24

Все новости

Все новости
Происшествия

Из новосибирского автовокзала эвакуировали пассажиров и персонал

По словам очевидцев, здание закрыто для посетителей

Поделиться

3 588
19 Обсудить

Пассажиров не пускают в здание

Фото: читатель НГС Татьяна

Новосибирский автовокзал полностью эвакуировали — к зданию приехали машины МЧС.

Как сообщила корреспонденту НГС очевидица Татьяна, всех пассажиров вывели из здания из-за забытой сумки. 

«Людей пускают в обход автовокзала с билетами. Само здание закрыто. Некоторые рейсы отложили», — написала она.

В пресс-службе МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт вызова, но не смогли уточнить причину, посоветовав обратиться в МВД. В полиции пообещали предоставить информацию об эвакуации позднее.

Директор автовокзала Сергей Ермаков не стал разговаривать с корреспондентом НГС, сказав, что у него нет на это времени.

Позднее в пресс-службе МВД подтвердили информацию очевидцев — пассажиров вывели из здания из-за забытых вещей. «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают их владельца. Автовокзал работает в штатном режиме», — сообщили в полиции.

17 сентября похожая эвакуация началась из торгового центра «МЕГА» — объявление об эвакуации прозвучало по громкой связи.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

эвакуацияавтовокзал

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (19)

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 14:46

    на фото я вижу какой то недострой. Это точно автовокзал третьего города в стране?

    GGG
    19 сен 2019 в 14:48

    Наш автовокзал - один из главных позоров города! Натуральный бомжатник. Может кто-то ложным вызовом хочет привлечь к этой проблеме внимание?

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 14:47

    Развалюха какая-то на фото, где автовокзал то?