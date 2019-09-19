«Документы будут отработаны»: в Росреестре устранили сбой оборудования

В новосибирском Росреестре полностью восстановили доступ к данным после сбоя.

«Управление Росреестра по Новосибирской области сообщает о восстановлении доступа к данным ГКН (государственного кадастра недвижимости. — Прим. ред.) и работе управления в полном объёме. В ближайшие дни все документы будут отработаны», — сообщили корреспонденту НГС в ведомстве.

Неполадки начались вечером 16 сентября из-за поломки сервера. Из-за этого в офисе службы на Державина, 28 временно перестали принимать документы. Частично доступ к сервисам восстановили уже во вторник, 17 сентября.