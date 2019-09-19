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Недвижимость

«Документы будут отработаны»: в Росреестре устранили сбой оборудования

Из-за неполадок на сервере проблемы с базами были несколько дней

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Проблемы с сервером у Росреестра начались вечером 16 сентября

Фото: архив НГС

В новосибирском Росреестре полностью восстановили доступ к данным после сбоя.

«Управление Росреестра по Новосибирской области сообщает о восстановлении доступа к данным ГКН (государственного кадастра недвижимости. — Прим. ред.) и работе управления в полном объёме. В ближайшие дни все документы будут отработаны», — сообщили корреспонденту НГС в ведомстве.

Неполадки начались вечером 16 сентября из-за поломки сервера. Из-за этого в офисе службы на Державина, 28 временно перестали принимать документы. Частично доступ к сервисам восстановили уже во вторник, 17 сентября. 

30 мая произошёл сбой на сайтах новосибирского многофункционального центра и Росреестра — все сервисы сайтов были временно недоступны.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 16:01

    надо было крестовый ход - само бы починилось%)

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 16:00

    Ну слава богу. Зарегистрирую наконец-то права на свои 1500 квартир.

    Ииииии
    19 сен 2019 в 16:08

    Бойко мстил за проигрыш и за обыски????